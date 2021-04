Am 20. April 2021 erreichte uns eine traurige Nachricht: Willi Herren, der unter anderem durch seine Rolle in "Lindenstraße" bekannt wurde, ist verstorben. In der aktuellen Staffel von " Promis unter Palmen" 2021 ist er ebenfalls zu sehen.

Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht: Willi Herren ist gestorben. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. — SAT.1 (@sat1) April 20, 2021

Wir haben uns dazu entschlossen, die verbliebenen Folgen aus Pietätsgründen nicht auszustrahlen. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden.