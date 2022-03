Der Clou: Die Kandidatinnen wissen zunächst nichts von ihrem Glück – bis Jörg Pilawa sie auf dem Fernsehbildschirm überrascht …

"Christiane hat uns und vor allem unsere Kinder in einer sehr schweren Zeit unterstützt", erklärt Oliver (50). Als Geschäftsführerin des Vereins "Leben mit Krebs Marburg e.V." kümmert sich Christiane ehrenamtlich vor allem um Kinder, deren Eltern an Krebs erkrankt sind. Sie kennt die Sorgen und Ängste der Kleinen und schenkt ihnen Abwechslung vom schweren Alltag. Wieviel Geld erspielen die Schauspielerinnen Natalia Wörner und Anneke Kim Sarnau sowie die Comedians Caroline Frier und Michael Kessler für die außergewöhnliche Marburgerin?

Welche Summe erquizzen die Entertainer Jürgen von der Lippe und Torsten Sträter sowie das Schauspieler-Paar Anna Schudt und Moritz Fürmann in der zweiten Runde für Sandra? Die Hannoveranerin engagiert sich – trotz MS-Erkrankung – seit Jahren bedingungslos für obdachlose Menschen.

So läuft "Quiz für Dich"

In "Quiz für Dich" spielen zunächst zwei Promi-Duos im Studio bei Quizmaster Jörg Pilawa um möglichst viel Geld. Der Clou: Der/Die Kandidat:in ahnt nichts. Während die Stars im Studio versuchen, alle Quizfragen richtig zu beantworten und die Gewinnsumme gemeinsam in die Höhe treiben, sitzt der/die potenzielle Sieger:in zum gemütlichen Plausch bei einer/einem eingeweihten Freund:in zu Hause. Erst wenn die Gewinnsumme feststeht, erscheint plötzlich Jörg Pilawa auf dem Bildschirm des Gastgebers und überrascht den/die Kandidat:in mit dem verdienten Geldsegen. In jeder Folge rätseln insgesamt acht Stars für zwei Kandidat:innen.

Weitere Informationen zur Show und ein wöchentliches Quiz mit Gewinnchance gibt es online unter www.quizfuerdich.de.

"Quiz für Dich" mit Jörg Pilawa – mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn