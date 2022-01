Madeleine "Maddie" McCann lebt das ganz normale Leben eines Kindes. Dann verschwindet das britische Mädchen am 3. Mai 2007 im Alter von drei Jahren plötzlich aus einer Ferienwohnung in Portugal. Bis heute wurde Maddie nicht gefunden. Mit der Zeit haben die britische, portugiesische und zuletzt auch deutsche Polizei jedoch einige (neue) Erkenntnisse gesammelt, die mögliche Rückschlüsse auf das Schicksal des vermissten Kindes zulassen könnten.

Maddie McCann – das weiß man über den Tag ihres Verschwindens

Ende April 2007 macht sich das britische Ehepaar Gerald und Kate McCann mit ihren Kindern – der dreijährigen Maddie und zweijährigen Zwillingen - auf den Weg in den Urlaub in der portugiesischen Ferienregion Praia de Luz. Die Familie stammt aus der Grafschaft Leicestershire.

Damals ahnen die McCanns noch nicht, dass sich nur wenige Tage später ihr ganzes Leben verändern würde. Gemeinsam mit Freund:innen, die ebenfalls Kinder haben, essen Kate und Gerald am 3. Mai 2007 in ihrer Ferienanlage Ocean Club zu Abend. Ihre drei Kinder schlafen in der Zwischenzeit in der Ferienwohnung. Alle 30 Minuten sieht angeblich eine Person aus der Gruppe nach den Kindern der McCanns und den anderen schlafenden Kleinkindern. Das Restaurant befindet sich dabei ungefähr 50 Meter von den Wohnungen entfernt.



Laut eigener Angaben bemerkt Kate McCann ungefähr gegen 22 Uhr, dass Maddie nicht mehr in ihrem Bett liegt. Auch in der restlichen Wohnung kann die Ärztin ihre Tochter nicht finden. Dafür habe ein Fenster, das zuvor geschlossen war, auf einmal offen gestanden. Kate ruft die Polizei, die sofort ihre Ermittlungen beginnt.

Suche und erste Ermittlungen

Nur wenige Minuten nach dem Notruf beginnen die portugiesische Polizei, die Feuerwehr und die Familie McCann eine umfassende Suche nach der Kleinen. Durchsucht wird neben der Ferienanlage auch deren nähere Umgebung.

Die Suche dauert bis 11. Mai 2007 an, bleibt jedoch erfolglos. In der Zwischenzeit werden mehrere verdächtige Personen vorübergehend von den portugiesischen Behörden festgenommen und verhört, jedoch bald wieder freigelassen. Dazu zählt auch der Brite Robert M., der rund 19 Stunden lang als kurzzeitig Hauptverdächtiger befragt wird. Aus Mangel an Beweisen werden keine offiziellen Vorwürfe gegen ihn geführt und die Ermittlungen in diese Richtung wieder gestoppt.

Was erst drei Wochen später polizeilich bekanntgegeben wird: Jane Tanner, eine Freundin, die mit den McCanns am 3. Mai 2007 zu Abend aß, bemerkte gegen 21:30 Uhr laut eigenen Aussagen einen Mann mit einem Deckenbündel. Dieser sei aus der Richtung der Ferienwohnung der McCanns gekommen. Außer Tanner machte niemand diese Beobachtung.

Suchkampagne und prominente Unterstützung

Maddies verzweifelte Eltern Kate und Gerald starten schon am 4. Mai 2007 zusätzlich auf eigene Faust eine internationale Suchkampagne nach ihrer Tochter. Dabei treten sie im britischen Fernsehen an die Öffentlichkeit heran und bitten mutmaßliche Entführer:innen, Maddie freizulassen. Unterstützung bekommen die beiden von der britischen Regierung, die ihnen den Kommunikationsberater Clarence Mitchell zur Seite stellt.

Ein schottischer Geschäftsmann wird auf den Fall Maddie McCann aufmerksam und lobt eine Belohnung in Höhe von umgerechnet 1,5 Millionen Euro für Hinweise zur Auffindung des Kindes aus. Britische Stars wie David Beckham und J. K. Rowling sorgen dafür, dass diese Belohnung nochmals erhöht wird und auf mehrere Millionen Euro anwächst.

Auch die Eltern werden verdächtigt

Doch auf einmal rücken Kate und Gerald McCann selbst in den Kreis der Verdächtigen. Spürhunde finden im August 2007 Rückstände beseitigter Blutspuren in der Ferienwohnung in Praia de Luz. Später seien nach Angabe der Polizei außerdem Blutspuren im Leihwagen der Familie gefunden worden, die jedoch nicht eindeutig zugeordnet werden konnten.

Ein Kellner des Restaurants, in dem Maddies Eltern mit ihren Freund:innen am 3. Mai 2007 aßen, behauptet zusätzlich, die Gruppe hätte nicht wie angegeben alle 30 Minuten nach den Kindern gesehen.

All diese Vorwürfe führen dazu, dass das britische Paar am 7. und 8. September 2007 in Portugal verhört und offiziell zu Verdächtigen erklärt werden. Erst im Juli 2008 werden die Ermittlungen gegen die McCanns ergebnislos wieder eingestellt.

Goncalo Amaral ist zunächst Chefermittler im Fall, wird jedoch kurz nach dem ersten Verdacht gegen Maddies Eltern entlassen. Der 62-Jährige gilt bis heute als Verfechter der These, dass die Vermisste durch einen tragischen Unfall ums Leben kam, den ihre Eltern zu vertuschen versuchen. Dazu veröffentlichte er das Buch "A Verdade da Mentira", zu Deutsch: Die Wahrheit der Lüge. Nach einer Verleumdungsklage der McCanns gegen Amaral wird der Verkauf des Buchs erst gestoppt. Später darf es nach Aufhebung des Urteils durch zwei höhere Instanzen wieder vertrieben werden.

Spuren führen zu Christian B.

Kein Verdacht konnte sich über die Jahre als richtig erweisen und Maddie McCann gilt immer noch als vermisst. Was mit dem Kind geschah und welches Schicksal ihm zuteilwurde, weiß niemand.

Seit Juni 2020 gibt es aber wieder einen Hoffnungsschimmer, den Fall doch noch aufklären zu können. Ein Deutscher gerät ins Visier der Ermittlungen: Christian B.

Christian B. ist seit mehreren Jahren in Haft – er sitzt in Braunschweig eine Strafe wegen Rauschgifthandels und eines Sexualdelikts ab. Im Mai 2007 hält er sich in Praia de Luz auf, wo er Arbeiten am Pool der Anlage Ocean Club verrichtet.

Am Abend von Maddies Verschwinden hält er sich rund fünf Minuten von der Ferienwohnung der McCanns entfernt auf. Das konnte durch die Auswertung seiner Handy-Verbindungsdaten nachgewiesen werden. Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft vermutet bei Christian B. außerdem pädophile Neigungen, die er in Chats im Darknet konkretisiert habe.

"SAT.1 investigativ" bringt neue Erkenntnisse

Christian B. beteuert seine Unschuld. Doch der Verdacht erhärtet sich mehr denn je – auch durch Recherchen der Investigativ-Journalistin Jutta Rabe für SAT.1. Sie stand über Monate in Briefkontakt mit dem momentanen Hauptverdächtigen.

Christian B. beteuert seine Unschuld. Doch der Verdacht erhärtet sich mehr denn je – auch durch Recherchen der Investigativ-Journalistin Jutta Rabe für SAT.1. Sie stand über Monate in Briefkontakt mit dem momentanen Hauptverdächtigen.

Im Anschluss an die Sendung begrüßt Moderatorin Claudia von Brauchitsch in einer Expert:innen-Runde mit dem Titel "SAT.1 investigativ - der Talk: Neue Erkenntnisse im Fall Maddie" die für die Dokumentation verantwortliche Investigativ-Journalistin Jutta Rabe und andere Gäst:innen. Die Zuschauer:innen haben bereits ab 21 Uhr die Möglichkeit, unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 500 3200 Fragen an die Gäst:innen im Studio zu stellen.