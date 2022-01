Neue Erkenntnisse im Fall Madeleine McCann: Für die Dokumentation "SAT.1 investigativ: Neue Spuren im Fall Maddie. Ist der Deutsche Christian B. der Täter?" hat ein Reporter:innen-Team um die deutsche Investigativ-Journalistin Jutta Rabe ("Die Estonia: Tragödie eines Schiffsuntergangs") viele neue Hinweise und Indizien zusammengetragen, die den Verdacht gegen den mutmaßlichen Täter Christian B. erhärten.

Das Reporter:innen-Team kann unter anderem erstmals mit Indizien belegen, dass sich Christian B. kurz vor dem Verschwinden von Madeleine McCann in der Nähe der Ferienanlage aufgehalten hat, aus der das damals dreijährige Mädchen vor 15 Jahren entführt wurde. Diese und weitere Recherche-Ergebnisse hat das Reporter:innen-Team schon der Staatsanwaltschaft Braunschweig zur Verfügung gestellt.

Alle Infos zu Sendetermin und Talk

Ist der Deutsche Christian B. verantwortlich für das Verschwinden von Madeleine McCann? SAT.1 zeigt die Dokumentation "SAT.1 investigativ: Neue Spuren im Fall Maddie. Ist der Deutsche Christian B. der Täter?" am Montag, 31. Januar 2022, um 20:15 Uhr.

Im Anschluss begrüßt Moderatorin Claudia von Brauchitsch in einer Expert:innen-Runde mit dem Titel "SAT.1 investigativ - der Talk: Neue Erkenntnisse im Fall Maddie" die für die Dokumentation verantwortliche Investigativ-Journalistin Jutta Rabe und andere Gäste. Die Zuschauer:innen haben bereits ab 21:00 Uhr die Möglichkeit, unter der kostenfreien Telefonnummer 0800-5003200 Fragen an die Gäste im Studio zu stellen.

SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Die traurige Geschichte von Madeleine McCann ist eine Geschichte, die viele deutsche Facetten hat. Der Fall wird vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt, da der Deutsche Christian B. der Hauptverdächtige ist. In seinem Umfeld gibt es viele deutsche Frauen und Männer, die einzelne Details um das Verbrechen beschreiben können. Für unsere Dokumentation 'SAT.1 investigativ' hat Journalistin Jutta Rabe in den vergangenen Monaten schockierendes Material in Deutschland, Portugal und England recherchiert, das Christian B. schwer belastet."

"SAT.1 investigativ: Neue Spuren im Fall Maddie. Ist der Deutsche Christian B. der Täter?": Montag, 31. Januar 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.