Spitzenpolitiker und Experten nehmen Stellung zu den steigenden Lebenshaltungskosten.

"Wie kann ich meine Strom- und Gasrechnung noch bezahlen? Was kann ich jetzt noch machen, um meine Familie und mich bestmöglich auf den harten Winter vorzubereiten?" In der Sondersendung "SAT.1 SPEZIAL. Preisexplosion in Deutschland: Das große Haushaltsexperiment." beziehen Spitzenpolitiker wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und weitere Stellung zu den unaufhörlich explodierenden Lebenshaltungskosten.

Außerdem begrüßt Moderator Matthias Killing in der Live-Sendung Regina Halmich, Ex-Boxweltmeisterin und ehrenamtliche Botschafterin des Deutschen Kinderhilfswerks, "The Pioneer"-Chefredakteur Michael Bröcker, Unternehmer Jens Hilbert sowie Schuldnerberaterin Vanessa Lehmann.

Verbrauchstest: Stromfresser und Heizalternativen

Im großen Verbrauchstest stehen die größten Stromfresser im Haushalt auf dem Prüfstand. Welche Heizalternativen funktionieren am besten – und sind am günstigsten? Für wen lohnt sich die Anschaffung eines energieeffizienten Kühlschrankes? Und was kann ich tun, wenn mein Geldbeutel keine Neuanschaffungen zulässt?

Antworten bekommen SAT.1-Zuschauer:innen am Donnerstag, 1. September 2022, um 20:15 Uhr in "SAT.1 SPEZIAL. Preisexplosion in Deutschland: Das große Haushaltsexperiment."