Am 30. August startet das Spin-Off von "The Biggest Loser": "The Biggest Loser – Family Power Couples". Acht Familien-Duos stellen sich ihren Pfunden und ungesunden Lebensweise und machen sich auf den Weg in eine leichtere Zukunft. Mental-Coach Hassina Bahlol-Schröer begleitet die Teilnehmer bei diesem Prozess. Uns beantwortet sie Fragen rund um Gewichtszunahme, Genetik und gesunde Lebensweisen.