Wann startet "The Biggest Loser – Family Power Couples"?

Die erste Staffel des "The Biggest Loser"-Spin-offs startet am 30. August 2021. Anschließend läuft "The Biggest Loser – Family Power Couples" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

Sendezeiten und Sendetermine

1. Folge 30. August um 20:15 Uhr in SAT.1 2. Folge 6. September um 20:15 Uhr in SAT.1 3. Folge 13. September um 20:15 Uhr in SAT.1 4. Folge 20. September um 20:15 Uhr in SAT.1

"The Biggest Loser – Family Power Couples" im Livestream

Montags ist "The Biggest Loser – Family Power Couples"-Tag. Falls du aber keinen Zugang zu einem TV hast, kein Problem: Mit dem SAT.1-Livestream kannst du pünktlich um 20:15 Uhr einschalten und nichts von deinem neuen Lieblingsformat verpassen.

>>> Hier geht's zum Livestream <<<

Die 1. Staffel "The Biggest Loser – Family Power Couples" – ab 30. August 2021, immer montags, um 20:15 Uhr in ProSieben und auf Joyn.