Alle Paare im Überblick

Birgit & Fabienne

Birgit Fabienne Alter: 44 Alter: 16 Beruf: Bürokauffrau Beruf: FSJlerin Wohnort: Straubenhardt Wohnort: Straubenhardt Gewicht: 115 kg Gewicht: 95,3 kg

Warum macht ihr bei "The BiggestLoser –Family Power Couples" mit?

Fabienne: "Meine Mutter hat mir erzählt, dass es die Show gibt. Dann habe ich beschlossen, dass wir uns anmelden."

Birgit: "Fabienne meinte zu mir: 'Mama jetzt ist der Zeitpunkt!' und hat mich dazu überredet. Mit 'The BiggestLoser –Family Power Couples' können wir uns einen Start in ein neues Leben erkämpfen. Und als Couplehat man immer einen Fitness-Partner an seiner Seite, sodass wir uns gegenseitig unterstützen können."

Was ist euer Zielgewicht?

Birgit: "Vor 25 Jahren, als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich 65 Kilo gewogen. Dieses Gewicht würde ich gerne wieder erreichen."

Fabienne: "Vor fünf Jahren habe ich um die 55 beziehungsweise 60 Kilo gewogen, dahin würde ich gerne wieder."

Welchen Wunsch möchtet ihr euch erfüllen, wenn ihr euer Zielgewicht erreicht?

Birgit: "Ich bin nebenbei Sängerin in einer Schlagerband. Ich würde gerne wieder fünf Stunden in einem Kleid und hohen Schuhen auf der Bühne stehen können, ohne dabei Schmerzen zu haben. Allein wenn ich mich anziehe, gerate ich aus der Puste und selbst bei dem Binden meiner Schuhe merke ich das Übergewicht."

Fabienne: "Ich möchte gerne ein schönes Kleid anziehen."

Was würdet ihr mit dem 50.000-Euro-Gewinn machen?

Fabienne: "Ich würde einen Teil des Geldes in meinen Führerschein und in ein Auto investieren. Außerdem würde ich gerne neue Sportgeräte für Zuhause kaufen."

Birgit: "Ich würde gerne, sobald es wieder möglich ist, in den Urlaub fahren."

Andie & Shaliek

Andie Shaliek Alter: 47 Alter: 20 Beruf: Schulbusfahrerin Beruf: Schüler Wohnort: Eislingen Wohnort: Eislingen Gewicht: 97,6 kg Gewicht: 123,2 kg

Warum macht ihr bei "The Biggest Loser –Family Power Couples" mit?

Shaliek: "Ich gucke 'The Biggest Loser' seit der ersten Staffel. Ich war schon immer von klein auf übergewichtig. Ohne professionelle Hilfe schaffe ich es alleine nicht abzunehmen. Bei ‚The Biggest Loser –Family Power Couples' habe ich jetzt jemanden an meiner Seite, mit dem ich das Ganze zusammen durchstehen kann."

Andie: "Ich habe mir am Anfang Sorgen gemacht, dass wir uns vor ganz Deutschland blamieren können. Dann habe ich eine Nacht darüber geschlafen und mir gedacht: Wenn ich am Ende rauskomme wie Beyoncé nur in blond, warum nicht? Ich mache für Shaliekmit, natürlich auch für mich, aber ich möchte es vor allem für ihn durchziehen. Er wollte schon immer mitmachen."

Was ist euer Zielgewicht?

Shaliek: "Mein Traumgewicht liegt bei 85 Kilo."

Andie: "Ich würde gerne 59 Kilo wiegen. Das letzte Mal habe ich vor 31 Jahren so viel gewogen."

Welchen Traum möchtet ihr euch erfüllen, wenn ihr euer Zielgewicht erreicht?

Shaliek: "Mein Ziel ist es, der U.S. Armybeizutreten und dort mein Studium zu absolvieren. Zudem würde ich gerne Zeit mit meinen Geschwistern verbringen. Zum Beispiel könnten wir zusammen verreisen."

Andie: "Mein Traum war es schon immer, sowohl vor als auch nach der Arbeit, joggen gehen zu können. Ich hatte noch nie die dazu notwendige Ausdauer."

Was würdet ihr mit dem 50.000-Euro-Gewinn machen?

Shaliek: "Meine Mama hatte Schilddrüsenkrebs. Deshalb würde ich einen Teil des Gewinns an eine Organisation spenden, die an Schilddrüsenkrebs erkrankten Menschen hilft. Unsere Wohnung ist mittlerweile etwas brüchig, ein Haus wäre also auch ein Traum."

Andrea und Jan

Andrea Jan Alter: 41 Alter: 16 Beruf: Betriebswirtin Beruf: Schüler Wohnort: Wolfenbüttel Wohnort: Wolfenbüttel Gewicht: 127 kg Gewicht 119,2 kg

Warum macht ihr bei "The Biggest Loser –Family Power Couples" mit?

Andrea: "Die Grundmotivation ist unsere Gesundheit. Wir schaffen es nicht, alleine zuhause vernünftig abzunehmen. Auf Naxos können wir uns zu hundert Prozent darauf konzentrieren. Ich wollte Jan auf eine Kur schicken, aber er wollte das nicht alleine machen. Bei 'The Biggest Loser –Family Power Couples' haben wir jetzt die Möglichkeit, die Erfahrung gemeinsam zu machen."

Jan: "Meine Mama hat Teamgeist und ich habe sie lieb. Ich denke, dass wir ein gutes Team sind."

Was ist euer Zielgewicht?

Andrea: "Wir wollen erst einmal schauen, was möglich ist. Ich möchte zunächst mein Gewicht von 127 Kilo mindestens auf 105 Kilo reduzieren. Mein Traumgewicht liegt aber zwischen 85 und 90 Kilo."

Jan: "Mein Zielgewicht liegt bei 80 Kilo."

Welchen Wunsch möchtet ihr euch erfüllen, wenn ihr euer Zielgewicht erreicht habt?

Andrea: "Ich möchte mir mal ein elegantes Sommerkleid kaufen können. Und wir würden gerne einen richtig schönen Urlaub zusammen machen."

Jan: "Ich würde auch gerne mal einen schönen Anzug tragen können und wirklich gerne mit meiner Mutter in den Urlaub fahren. Vielleicht nach Spanien."

Was würdet ihr mit dem 50.000-Euro-Gewinn machen?

Andrea: "Wir würden unser Haus renovieren. Daran muss viel gemacht werden und wir würden ein neues Auto kaufen. Jan will bald mit seinem Führerschein anfangen, in den würden wir das Geld natürlich auch investieren."

Jan: "Und ich würde mir eine PlayStation 5 kaufen." (lacht)

Angelika & Marcel

Angelika Marcel Alter: 48 Alter: 19 Beruf: Selbstständige Fußpflegerin Beruf: Fachinformatiker Wohnort: Rodgau Wohnort: Rodgau Gewicht: 98,8 kg Gewicht: 153,3 kg

Warum macht ihr bei "The Biggest Loser –Family Power Couples" mit?

Angelika: "Ich habe uns angemeldet, weil ich mir große Sorgen um die Gesundheit meines Sohnes mache. Er ist stark übergewichtig und aus Erfahrung in der Altenpflege weiß ich, welche Langzeitfolgen das nach sich ziehen kann. Natürlich möchte ich auch abspecken, mein größter Fokus bei 'The Biggest Loser –Family Power Couples' ist jedoch mein Kind. Ursprünglich wollte ich ihn auf eine private Kur schicken, die hätte aber zu viel Geld gekostet."

Wie kam es zu eurem Übergewicht und welche Maßnahmen habt ihr bisher dagegen unternommen?

Marcel: "Ich habe einfach viel zu viel gegessen. Wir lernen bei 'The Biggest Loser –Family Power Couples' viel über die richtige Ernährung und Portionierung."

Angelika: "Ich bin eine Naschkatze. Ich liebe Süßigkeiten und Kuchen.

Zu meinem Übergewicht kam es vor allem, weil meine Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert hatte. Marcel und ich haben uns auch an Mutter-Kind-Kuren oder verschiedenen Diäten wie eine Kohlsuppendiät versucht."

Was ist euer Zielgewicht?

Marcel: "Mein Zielgewicht sind 85 Kilo."

Angelika: "Mein Zielgewicht liegt bei 55 Kilo. Das habe ich zuletzt vor zwölf Jahren gewogen."

Welchen Wunsch möchtet ihr euch erfüllen, wenn ihr euer Zielgewicht erreicht?

Marcel: "Ich möchte in Freizeitparks und Schwimmbäder gehen können."

Angelika: "Ich möchte einfach schmerzfrei sein. Und Marcel und ich möchten in einem US-Klamottenladen, der nur Kleidung für schlanke Menschen anbietet, einkaufen gehen. (lacht) Wir möchten einfach Klamotten von der Stange kaufen können, ohne dass wir erst den ganzen Laden durchsuchen müssen, um etwas zu finden, das uns passt."

Was würdet ihr mit dem 50.000-Euro-Gewinn machen?

Angelika: "Wir würden das Geld in Marcels Führerschein und in ein Auto investieren. Und ich wollte schon immer Mal einen Thermomix haben." (lacht)

Dirk & Wobke

Dirk Wobke Alter: 47 Alter: 18 Beruf: Malermeister Beruf: Schülerin Wohnort: Rhauderfehn Wohnort: Rhauderfehn Gewicht: 125,4 Gewicht: 146,8 kg

Warum macht ihr bei "The Biggest Loser –Family Power Couples" mit?

Dirk: "Wir sind zu dick und müssen abnehmen (lacht). Übergewichtig waren wir schon immer, aber als ich die Werbung für ‚The Biggest Loser –Family Power Couples' im Fernsehen sah, dachte ich mir: Ich versuch es einfach mal. Alleine wäre das bestimmt nichts geworden. Zu zweit können wir uns gegenseitig anspornen."

Wobke: "Mein Papa ist auf die Idee gekommen, bei ‚The Biggest Loser –Family Power Couples' mitzumachen, und hat uns dann beide angemeldet. Erzählt hat er mir das erst, als das Produktions-Team sich schon bei ihm gemeldet hatte."

Was ist euer Zielgewicht?

Wobke: "Da habe ich keine bestimmte Zahl vor Augen. Ich möchte ein gesundes Gewicht haben, mit dem ich mich wohlfühle und meinen Alltag vernünftig schaffen kann."

Dirk: "Mein Zielgewicht wären 80 Kilo. Das habe ich das letzte Mal kurz vor meiner Hochzeit gewogen, das ist jetzt 23 Jahre her." (lacht)

Welchen Wunsch möchtet ihr euch erfüllen, wenn ihr euer Zielgewicht erreicht?

Wobke: "Früher waren wir oft zusammen auf dem Motorrad unterwegs. Wir würden gerne wieder einen Vater-Tochter-Motorradurlaub machen."

Wie kommt es zu eurem Übergewicht?

Dirk: "Ich denke, ich esse zur falschen Zeit. Tagsüber esse ich nur zwei Bananen, aber abends dafür umso mehr."

Wobke: "Frühstücken kann ich auch nicht, da wird mir schlecht. Mittags fange ich dann an zu essen. Und die Bewegung fehlt natürlich."

Was würdet ihr mit dem 50.000-Euro-Gewinn machen?

Wobke: "Meine beste Freundin ist vor einem dreiviertel Jahr nach Paraguay gezogen. Mit dem Geld könnte ich es mir ermöglichen, sie zu besuchen und endlich wiederzusehen."

Dirk: "Wobkedarf erst einmal nach Paraguay und dann schauen wir weiter."

Natalja & Jessica

Natalija Jessica Alter: 47 Alter: 26 Beruf: Stationshilfe im Pflegeheim Beruf: Auszubildende im Pflegeheim Wohnort: Kastel Wohnort: Kastel Gewicht: 106 kg Gewicht: 128,9 kg

Warum macht ihr bei "The Biggest Loser –Family Power Couples" mit?

Jessica: "Ich habe mich schon drei Mal bei 'The Biggest Loser' beworben. Da ich jetzt die Chance habe, das Ganze gemeinsam mit meiner Mama zu machen, können wir uns auch noch gegenseitig unterstützen. Meine Mama ist meine Bezugsperson. Wir wollen in ein neues und gesundes Leben starten und auch zu Hause gemeinsam so weitermachen."

Natalja: "Man fühlt sich nicht alleine und hat jemanden an seiner Seite, den man schon sein Leben lang kennt. Man kann die Erfahrungen zusammen durchmachen. Ich möchte nicht nur abnehmen, sondern auch körperlich fit werden. Ich war noch nie sportlich, mit 'The Biggest Loser –Family Power Couples' habe ich jetzt die Chance, mit dem Sport anzufangen und auch Spaß daran zu haben."

Was ist euer Zielgewicht?

Jessica: "Mein Zielgewicht liegt zwischen 70 und 80 Kilo."

Natalja: "Mein Traumgewicht liegt bei 60 Kilo. So viel hatte ich das letzte Mal, als ich 18 Jahre alt war."

Welchen Wunsch möchtet ihr euch erfüllen, wenn ihr euer Zielgewicht erreicht?

Jessica: "Ich möchte Achterbahn fahren. Ich hatte schon mal die Situation, dass ich in einer Achterbahn saß und der Sicherheitsgurt nicht zugegangen ist. Seitdem hatte ich immer Angst davor."

Natalja: "Ich möchte einen lateinamerikanischen Tanzkurs belegen."

Was würdet ihr mit dem 50.000-Euro-Gewinn machen?

Jessica: "Da sind wir uns beide einig: Wir möchten uns in dem Keller unseres neuen Hauses einen Fitness-und Wellness-Bereich einrichten. Wir haben uns zusammen ein Mehrfamilienhaus gekauft, in dem wir beide jeweils unsere eigene Wohnung haben. Das übrige Geld möchten wir in einen schönen Urlaub investieren. Ich würde gerne auf die Malediven."

Steffi & Melina

Steffi Melina Alter: 47 Alter: 18 Beruf: Bürokauffrau Beruf: Groß- und Einzelhandelskauffrau Wohnort: Eggert Wohnort: Eggert Gewicht: 111,9 kg Gewicht: 105,8 kg

Warum macht ihr bei "The Biggest Loser –Family Power Couples" mit?

Steffi: "Ich habe einige Diät-Programme ausprobiert, aber die haben nie funktioniert. Meine älteste Tochter hat Melina und mich bei ‚The Biggest Loser –Family Power Couples' angemeldet. Ich möchte in ein neues Leben starten, auch im Alter noch fit sein und auch meinen Kindern ein gutes Vorbild sein. Ich habe selbst Diabetes und möchte verhindern, dass meinen Kindern das gleiche blüht. Ich möchte alle Tipps, die wir in Bezug auf Ernährung und Sport bekommen, für meine anderen Kinder mitnehmen und an sie weitergeben."

Melina: "Das Schöne an ‚The Biggest Loser –Family Power Couples' ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen können und man dabei auch noch zusammenwachsen kann."

Was ist euer Zielgewicht?

Melina: "Mein Zielgewicht liegt bei 70 Kilo."

Steffi: "Mein Zielgewicht liegt bei 80 Kilo. Ich bin einfach nur froh, wenn ich es schaffe, Gewicht zu verlieren."

Welchen Wunsch möchtet ihr euch erfüllen, wenn ihr euer Zielgewicht erreicht?

Melina: "Wenn ich es schaffe, während unserer Zeit bei 'The Biggest Loser –Family Power Couples' 30 Kilo abzunehmen, bekomme ich von meiner Oma ein Bauchnabelpiercing bezahlt."

Steffi: "Ich würde mir gerne die Namen meiner vier Kinder auf meinen Schulterblättern tätowieren lassen.

Was würdet ihr mit dem 50.000-Euro-Gewinn machen?

Steffi: "Einen Teil des Gewinns würde meine älteste Tochter bekommen, da sie uns angemeldet hat und wir sonst nicht mitmachen würden. Vielleicht kaufen wir uns auch ein neues Auto."

Melina: "Ich möchte das Geld gerne in Reisen investieren, um mal wieder nach London zu fliegen. Ich wollte auch schon immer mal nach Dubai. Natürlich will ich dann auch, wenn ich viel Gewicht verloren habe, shoppen gehen und mir eine neue Garderobe zulegen."

Manni & Lucas

Manni Lucas Alter: 55 Alter: 19 Beruf: Lagerist Beruf: Schüler Wohnort: Köln Wohnort: Köln Gewicht: 129,3 kg Gewicht: 128,7

Warum macht ihr bei "The Biggest Loser –Family Power Couples" mit?

Lucas: "Ich glaube, dass ich mich nicht getraut hätte, mich alleine anzumelden."

Manni: "Meine Motivation bei 'The Biggest Loser –Family Power Couples' teilzuneh-menist vor allem mein Sohn, aber auch ich habe einige Kilos auf den Rippen. Wir sind ein eingeschweißtes Duo, also passt 'The Biggest Loser –Family Power Couples' perfekt zu uns."

Wie habt ihr vor der Show versucht abzunehmen?

Manni: "Ich war früher ein Cola-Junkie. Davon bin ich schon los und habe durch das Umsteigen auf Wasser auch viel Gewicht verloren."

Lucas: "Ich bin seit Anfang des Jahres Vegetarier und habe gemerkt, dass ich Fleisch eigentlich gar nicht brauche."

Was ist euer Zielgewicht?

Lucas: "Bei mir wären das um die 85 Kilogramm."

Manni: "Irgendwo zwischen 70 und 90 Kilo. So viel habe ich das letzte Mal mit 32 Jahren gewogen, als ich noch aktiv Fußball gespielt habe." (lacht)

Welchen Wunsch möchtet ihr euch erfüllen, wenn ihr euer Zielgewicht erreicht?

Lucas: "Ich möchte die Klamotten tragen können, die mir gefallen, offener und selbstbewusster werden und auch in Zukunft keine Probleme aufgrund meines Gewichtes haben."

Manni: "Ich reise wahnsinnig gerne und bin auch schon viel um die Welt gekommen. Ich würde Lucas also gerne die Orte zeigen, an denen ich schon mit seiner Mama war."

Was würdet ihr mit dem 50.000-Euro-Gewinn machen?

Manni: "Der Gewinn ist für mich zweitrangig. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Abnehmen. Meine Hälfte des Gewinns würde ich dann aber in das Haus investieren."

Lucas: "Ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Geld machen würde. Wahrscheinlich würde ich meinen Teil in den Führerschein und auch das Haus investieren. Das soll ja schließlich mal an mich weitergegeben werden."

"The Biggest Loser – Family Power Couples" ab 30. August 2021, montags um 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn.