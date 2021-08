Provokation oder Motivation? Bei der ersten Challenge im Camp von "The Biggest Loser – Family Power Couples" geht Schüler Jan (16) seine Mutter Andrea (41) hart an. Denn bereits wenige Minuten nach Beginn der Auftakt-Challenge ist die Wolfenbüttlerin am Ende ihrer Kräfte. "Gib doch auf jetzt. Gib auf jetzt – los," stichelt ihr Sohn. Resignation und Erschöpfung bei Andrea. Enttäuschung und Wut bei Jan. Wirft das Duo bereits in Woche eins hin?