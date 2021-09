Wer erhält die Gewichtsboni?

Die Challenge hat es in sich: Die Teams müssen beweisen, dass sie selbst unter schwierigen Bedingungen zusammenarbeiten können – auch, wenn alle gegen sie sind.

Über einen Pool wird eine wackelige Planke gelegt. Darüber soll das Team einen Ball auf einem Brett transportieren. Diese Aufgabe ist schon schwierig genug, doch da kommen die anderen Teams ins Spiel. Sie sollen mit Seilen und Bällen das Couple auf der Planke daran hindern, den Ball sicher auf die andere Seite zu bringen und in den Korb zu werfen.

Wer die meisten Bälle in den Korb wirft, hat gewonnen und erhält einen Gewichtsbonus. Das Rennen machen Mutter Angelika und Sohn Jan. Sie erhalten einen Gewichtsbonus von 1,5 Kilo.

Den zweiten Platz teilen sich Steffi und Tochter Melina sowie Vater Manni und Sohn Lukas. Sie erhalten beide einen 500g Gewichtsbonus. Platz drei belegen Jessica und Mutter Natalja. Das Mutter-Tochter-Gespann erhält einen Bonus von 250g.

Melina und Steffi scheiden aus

Nach einer Auszeit am Strand für die Eltern steht das finale Wiegen an. Schlussendlich entscheidet es sich zwischen Team Jan und Andrea und Couple Melina und Steffi.

Die Gewichtstabelle zeigt an, wie viele Kilos das Team gemeinsam verloren hat. Diese Zahl wird anschließend in einen Prozentsatz umgewandelt, welcher über den Verbleib oder das Ausscheiden des Couples entscheidet.

Nach dem Wiegen stehen die Zahlen wie folgt:

Couple Gewicht Lucas & Manni – 6,30kg bzw. – 6,8kg (inklusive Bonus) entspricht – 2,98 % Shaliek & Andie – 5,00kg (kein Bonus) entspricht – 2,61 % Jessica & Natalja – 4,50kg bzw. 4,75kg (inklusive Bonus) entspricht – 2,25 % Melina & Steffi – 3,00kg bzw. 3,50kg (inklusive Bonus) entspricht – 1,78 % Jan & Andrea – 2,60kg bzw. 4,10kg (inklusive Bonus) entspricht – 1,83 %

Nach diesem Ranking belegen Melina und Steffi den letzten Platz. "In mir war eine Leere, aber in mir ist alles zusammengebrochen, als ich mich umgedreht habe und alle geweint haben", sagt Melina schniefend, nachdem sie die finalen Zahlen gesehen hat. Champ-Chefin Christine muntert sie auf: "Es hat für den Sieg hier nicht gereicht, aber es hat gereicht, dass dein Leben hier eine andere Richtung nimmt. Ich habe bei euch beiden nicht den leisesten Zweifel, dass ihr das Zuhause weiter durchzieht."

Auch Melinas Mutter versucht ihre Tochter aufzubauen: "Wir können uns nichts vorwerfen, wir haben alles gegeben."

