"Ich wollte selbstbewusster werden. Das habe ich geschafft und bin sehr glücklich", sagt Lucas (19, Köln). Jessica (26, Kastel) freut sich: "Ich war erstaunt, dass ich in kürzester Zeit meine Tabletten absetzen konnte, da mein Blutzuckerspiegel sich in so schneller Zeit normalisiert hat. 'The Biggest Loser – Family Power Couples' hat mein Leben gerettet. Hätte ich so weiter gemacht wie vor Beginn der Show, wer weiß, wie das geendet wäre."

Es ist die Abnehm-Reise ihres Lebens. Gemeinsam haben acht Eltern-Kind-Duos unglaubliche 438,3 Kilo abgenommen. Am Montagabend, 22:15 Uhr, erwartet sie der finale Gang auf die Waage: Drei Teams haben im großen Finale von „The Biggest Loser – Family Power Couples“ in SAT.1 die Chance auf 50.000 Euro.

Mit großer Disziplin, Tränen, Durchhaltevermögen und der tatkräftigen Unterstützung von Dr. Christine Theiss, Fitness-Coach Ramin Abtin, Ernährungsexperte Dr. Christian Westerkamp und Mental-Coach Hassina Bahlol-Schröer konnten die Couples ihr Leben komplett umkrempeln: „Das Leben macht mir jetzt sehr viel mehr Spaß“, sagt Jan (16, Wolfenbüttel). Schafft er es mit seiner Mutter Andrea (41) auf Platz eins, oder zieht das Mutter-Tochter-Gespann Natalja (47, Kastel) und Jessica (26) an ihnen vorbei? Oder haben am Ende doch die Kölschen Jungs Manni (55, Köln) und Lucas (19) prozentual am meisten abgenommen und nehmen die Siegprämie von 50.000 Euro mit nach Hause?

Das große Finale von "The Biggest Loser – Family Power Couples" am Montag, 4. Oktober 2021, um 22:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn.

Diese Familien stehen im Finale:

- Andrea (41, Startgewicht 127 Kilo) und Sohn Jan (16, Startgewicht 119,2 Kilo) aus Wolfenbüttel

- Manni (55, Startgewicht 129,3 Kilo) und Sohn Lucas (19, Startgewicht 128,7 Kilo) aus Köln

- Natalja (47, Startgewicht 106 Kilo) und Tochter Jessica (26, Startgewicht 128,9 Kilo) aus Kastel

Der Montagabend im Überblick:

20:15 Uhr – 111 ultimative Sportskanonen

22:15 Uhr – Finale "The Biggest Loser – Family Power Couples"