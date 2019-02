" The Biggest Loser" hat den Kandidaten der letzten zehn Jahre schon einige spektakuläre Abnahmen ermöglicht, doch ein Kandidat der neuen Staffel ist auf dem besten Weg, diesen Abnahmen noch einen draufzusetzen.

Kandidat Mario aus Team Pink startet seine Zeit bei "The Biggest Loser" mit einer spektakulären Abnahme von unglaublichen 17,6 kg! Noch nie hat ein Kandidat so schnell so viel abgenommen. Camp-Chefin Christine Theiss (eZ: 97083) dazu stolz: "Das ist mit Abstand die größte Gewichtsabnahme, die wir jemals bei 'The Biggest Loser' hatten." Mario wird so zum Rekordhalter bei #TBL – was für ein Ansporn!

Für Kandidatin Linda aus Team Patrol lief die erste Woche leider nicht ganz so gut. Da Team Pink das Wiegen für sich entscheiden konnte, muss ein Kandidat aus Team Petrol das Camp verlassen. Die Wahl des Teams fällt auf Linda, die die ganze Woche schon mit sich gehadert hat und so auf der Waage nicht überzeugen konnte.