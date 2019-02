Die Teams werden aufgelöst, stattdessen bilden die Kandidaten Paare, die gemeinsam um jedes Kilo weniger auf der Waage kämpfen. Die Kandidaten treten nun paarweise gegeneinander an und können ab jetzt nur noch als Paar gemeinsam gewinnen oder verlieren. Das heißt, dass in der nächsten Woche ein Paar, also zwei Personen, gehen muss.

Das sind die Paare bei "The Biggest Loser" 2019:

Aus Team Petrol:

Julian und Melanie

Daniel und Pia

Ole und Tanja

Jens Patric und Ercan

Aus Team Pink: