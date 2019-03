The Biggest Loser

Da hat die gewonnene Challenge wohl nicht ausgereicht. Obwohl "Team Jenny" bei der Challenge mit Bestleistung überzeugt und die sechs Pontos mit Hilfe von Planken am schnellsten überwunden hat, verlieren sie deutlich beim Wiegen. Der Sieg geht verdient an "Team Annika“. Nachdem Annika endlich die Zwei-Kilo-Marke geknackt hat und auch die beiden Männer ordentlich Kilos verlieren, ist dem Team der Sieg sicher.

Bei den Verlierer-Kandidaten im „Team Jenny" entscheidet am Ende das individuelle Abnehm-Ergebnis. Hier schneidet René am schlechtesten ab. Er muss nach Hause gehen. Trotzdem versucht er weiter positiv zu bleiben und freut sich auf seine Kinder zu Hause. Aber auch für Jenny und Ercan wird es nächste Woche nicht einfach. Sie müssen auf Luxus verzichten und haben keine Cardio-Geräte zum Training zur Verfügung. Außerdem verkündet Dr. Christine Theiss noch: Ab jetzt gilt für die Kandidaten Einzelkämpfer-Modus! Wer überzeugt auch ohne Team und wer bleibt auf der Strecke? Nächsten Sonntag um 17:45 Uhr in SAT.1 wird sich zeigen, wer dieser neuen Herausforderung gewachsen ist.