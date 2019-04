Damit hatte wohl keiner gerechnet…Das Halbfinal-Wiegen von „ The Biggest Loser“ 2019 war ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen! Mareike Spaleck: „Ich glaube, so knapp wie dieses Jahr war es noch niemals zuvor.“ Doch am Ende zählt bei den Kandidaten jedes verlorene Gramm.

Diesmal sind alle über das Ergebnis schockiert: Ausgerechnet die Favoritin Jenny rutscht unter die gelbe Linie – und dabei wollte sie um jeden Preis ins Finale einziehen, um sich dabei selbst zu beweisen, wie weit sie es schaffen kann. Das Ausscheiden so kurz vor dem großen Ziel ist für sie eine riesige Enttäuschung! Der Schock steht ihr ins Gesicht geschrieben, als sie die anderen Kandidaten verlassen muss. Und trotzdem nimmt Jenny viel Positives aus der Zeit bei „The Biggest Loser“ mit. „Nach der ersten Enttäuschung habe ich alles, was die letzten Wochen passiert ist, Revue passieren lassen und da hat sich ein Lächeln in mein Gesicht gezaubert. Ich bin so unfassbar stolz auf mich und meine Entwicklung. Ich liebe dieses neue Ich, das ich geschaffen habe.“

Vier Kandidaten kämpfen jetzt noch um den Titel und die Siegprämie von 50.000 Euro: Michael, Mario, Melanie und Julian. Welcher der vier auf dem Siegertreppchen ganz oben stehen wird, seht ihr am 28. April um 20.15 Uhr in SAT.1!