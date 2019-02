Die Ankunft im " The Biggest Loser"-Camp in Andalusien ist für die Kandidaten eine echte Erleichterung. Befürchtet hatten sie schon das Schlimmste, doch was sie erwartet, ist ein Luxus-Camp mit allen Vorzügen. Die luxuriöse Finka lädt zum Ausruhen und Relaxen ein, doch viel Zeit werden die Kandidaten dafür nicht haben, denn das Training der Jubiläumsstaffel wird noch härter als jemals zuvor. Und auch die Bedingungen werden verschärft: Das Team, das am Ende der Woche am wenigstens Gewicht verloren hat, muss auf Privilegien verzichten und darf das Luxus-Camp nur eingeschränkt nutzen.

Auf der faulen Haut sitzen ist deshalb strengstens verboten. Trainer Ramin bringt es so auf den Punkt: "Euer Luxus bedeutet für mich, dass ich euch so hart rannehmen werde wie noch kein Team vorher."

Der Schweiß fließt, Grenzen werden gesprengt, Autos werden aus dem Sand gebuddelt und der Kampfgeist der Kandidaten wird geweckt. Bei wem haben sich die Anstrengungen der ersten Woche gelohnt? Ihr könnt euch die Ergebnisse auf der Waage in der ganzen Folge online anschauen.