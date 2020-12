Abnehmen – der Klassiker der guten Vorsätze für das neue Jahr. SAT.1 bietet zum Jahresbeginn das perfekte Motivationsprogramm und zeigt ab 3. Januar 2021 die neue Staffel von "The Biggest Loser"! 30 Kandidaten gehen in diesem Jahr an den Start, davon können sich 18 für das Abnehm-Camp qualifizieren.