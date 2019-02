The Biggest Loser

In dieser Woche stehen die Kandidatinnen und Kandidaten nicht nur für sich alleine auf der Waage, sondern auch für ihren Team-Partner bzw. ihre Team-Partnerin. Nimmt ein Kandidat wenig ab, kann das durch die Leistung des anderen Kandidaten wettgemacht werden. Aber es kann auch anders laufen: Eine schlechte Leistung des einen Kandidaten kann den Team-Partner mit herunterziehen.

Ole hat zum Beispiel nur 400g abgenommen und hat so in dieser Woche am wenigsten Gewicht verloren. Kann Team-Partnerin Tanja diese Leistung kompensieren oder müssen die beiden das Camp verlassen?

Auch Tanjas Abnahme kann Oles Ergebnis auf der Waage nicht wettmachen – sie landen gemeinsam mit Jenny und Mario unter der gelben Linie. Die restlichen Camp-Bewohner müssen abstimmen, welches Team wieder nach Hause muss – doch dann kommt alles anders als gedacht. Camp-Chefin Dr. Christine Theiss teilt den Teams eine Nachricht mit, die die komplette Teamaufstellung ändern wird.