Team Petrol gegen den Schweinehund

Bei " The Biggest Loser" sind die Kandidaten völlig losgelöst vom Alltag. Sie können sich ganz auf ihr Ziel konzentrieren, ihre überschüssigen Pfunde zu verlieren. Doch sollen sie ihre neuen Gewohnheiten natürlich nicht nur im Camp einhalten, sondern diese auch im Alltag leben - sonst sind die verlorenen Kilos bald wieder drauf.

Um sein Team schon einmal auf den Alltag vorzubereiten, holt Ramin seine Kandidaten um 5 Uhr morgens zum Frühsport ab. Denn zu Hause müssen die Kandidaten Sport und Arbeit unter einen Hut bringen und so vielleicht schon vor der Arbeit Sport machen. Darauf sollen sie sich schon im Camp vorbereiten. So die Theorie, die Praxis erweist sich aber als gar nicht so einfach, schließlich ist das Bett so viel verlockender als der Fitnessraum.

Nur eine Kandidatin ist schon so früh fleißig: Ramin entdeckt Melanie auf dem Crosstrainer. Bereits früh morgens ist sie motiviert, gegen ihre Pfunde zu kämpfen.

Bei anderen läuft es dagegen nicht so gut. Jens Patric geht es nicht gut. Es stellt sich heraus, dass er sich eine Magen-Darm-Grippe zugezogen. Das heißt, dass er sich erst einmal schonen und beim Sport pausieren muss.

Tanja und Pia sind gesundheitlich sehr wohl in der Lage Sport zu machen, doch anstatt Training stehen bei den beiden Frauen eher Albernheiten auf dem Programm. Die beiden amüsieren sich köstlich, doch den anderen Teilnehmern stößt das Verhalten von Tanja und Pia unangenehm auf.

Ob sich die Lage in Team Petrol wieder entspannt oder ob es zu Streit im Team kommt, seht ihr in der ganzen Folge, die ihr online kostenlos anschauen könnt.

Folge 6 von "The Biggest Loser": nächsten Sonntag ab 17:45 Uhr in SAT.1.