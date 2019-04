Rekorde über Rekorde! Mit einer Abnahme von unglaublichen 101,4 Kilo und damit 51,71 Prozent seines Ausgangsgewichts setzt Mario (39) aus Großweitzschen/Sachsen im Finale von „ The Biggest Loser“ am Sonntagabend eine neue Bestmarke (Startgewicht: 196,1 Kilo). Und bleibt damit seiner Linie treu: Bereits beim allerersten Wiegen im andalusischen Abnehm-Camp trotzte er der Waage spektakuläre 17,6 Kilo ab – mehr als jeder andere Kandidat zuvor.

Den zweiten Platz im großen Abnehm-Wettkampf erkämpft sich Julian (26, aus Werl/Nordrhein-Westfalen) mit einer Gewichtsabnahme von 86,0 Kilo und 50,86 Prozent seines Startgewichts (169,1 Kilo). Auf Rang drei landet Michael (49, aus Recklinghausen/Nordrhein-Westfalen): Er startete mit 151,1 Kilo in den Wettkampf und rang der Waage insgesamt 75,5 Kilo ab. Das entspricht einer prozentualen Abnahme von 49,97 Prozent. Den vierten Platz sicherte sich Melanie (41, aus Bingen am Rhein/Rheinland-Pfalz), die mit 130,6 Kilo an den Start ging. Im Finale brachte sie nur noch 68,7 Kilo auf die Waage und reduzierte ihr Ausgangsgewicht um 47,40 Prozent.