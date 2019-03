Die Trainer wollen den Kandidaten den eigenen Fortschritt vor Augen halten. Deshalb zeigen sie den Teams Bilder aus der ersten Woche bei #TBL: Emotionen pur!. Julian aus "Team Melanie" ist schockiert über sein Start-Gewicht. Ihn nehmen die Fotos besonders stark mit: "Als Ramin mir das Bild von meinem Start-Ich gezeigt hat, habe ich mich im ersten Moment gefreut. Aber die Freude wurde dann im Grunde überschattet von Ersetzen und Trauer. Das Bild hat mir Angst gemacht." Doch Ramin macht ihm Mut, offener zu seinen Mitmenschen zu sein und seine Probleme aktiv zu lösen und gemeinsam seine Probleme aus dem Weg zu schaffen.

Auch Mareike zeigt "Team Jenny" Videoclips von der allerersten Sporteinheit bei #TBL. Die Kandidaten sind auch stolz und entsetzt zugleich. Jenny hat dann eine Idee: Die Kandidaten sollen Kleidungsstücke anprobieren, in die sie vor " The Biggest Loser" nicht mehr reingepasst haben – und siehe da: Alle waren positiv überrascht und begeistert von den deutlichen Veränderungen innerhalb der letzten sechs Wochen. Gerade Melanie wird hier nochmal besonders emotional: "In dem Moment wurde klar: Die Frau kennst Du. Das ist die von früher! Und die andere ist weg." Wieviel die #TBL-Kandidaten tatsächlich an Gewicht verloren haben, zeigt am Ende aber natürlich nur die Waage.

Bei der finalen Entscheidung kommt es zum großen Breakdown für Jens. Sein "Team Melanie" verliert und die Gruppe entscheidet sich gegen ihn. Ein dramatischer Abschied! Auch Dr. Christine Theiss verabschiedet sich traurig: "Ich habe schon einige Kandidaten heim geschickt in den letzten Jahren, aber heute fällt es mir besonders schwer. Weil Du jemand bist, den man unglaublich gernhaben muss." Sie gibt ihm noch einen Rat mit auf den Heimweg: "Das Wichtigste, was Du brauchst, ist Struktur, ein fester Ablauf. Den können wir Dir jetzt nicht mehr geben. Den musst du Dir geben!"

Danach kündigt Dr. Christine Theiss noch eine Neuerung für die nächste Woche an: Nicht nur müssen die Verlierer nächste Woche ohne Cardio-Geräte auskommen - also bei Regen, Hitze und Dunkelheit draußen trainieren. Auch die Teams werden neu gemischt und in Dreierteams eingeteilt – und zwar von den Trainern. Wie das bei den Kandidaten ankommt, zeigt Folge 8 von "The Biggest Loser" nächste Woche Sonntag um 17:45 Uhr in SAT. 1.