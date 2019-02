10 Jahre " The Biggest Loser": Das fordert einen ganz besonderen Auftakt für die neue Staffel.

Im Münchner Olympiastadion kämpfen 50 Bewerber um die Chance auf ein neues Leben. An drei Tagen müssen die potentiellen #TBL-Kandidaten ihr Bestes geben, um Dr. Christine Theiss, Mareike Spaleck und Ramin Abtin davon zu überzeugen, dass sie es mit ihrer Teilnahme wirklich ernst meinen. Nur wer den Coaches beweisen kann, dass er oder sie wirklich an sich arbeiten möchte, bekommt die Möglichkeit, ins "Biggest Loser"-Camp zu ziehen.

Wer schafft es ins Camp nach Spanien?

Am ersten Tag müssen sich die 50 #TBL-Anwärter sportlichen Herausforderungen stellen, bevor Ramin und Mareike ihre erste Auswahl an Kandidaten treffen. Diese sechs Kandidaten haben die Coaches am ersten Tag so sehr überzeugt, dass sie sofort ein Ticket für das "Biggest Loser"-Camp in Spanien bekommen:

Team Pink von Mareike: Annika, Anna-Lena, Kira

Team Petrol von Ramin: Melanie, Julian, Linda

Die restlichen Kandidaten müssen am folgenden Tag beweisen, dass sie der Herausforderung "The Biggest Loser" auch mental gewachsen sind. Am zweiten Tag im Olympiastadium geht es vor allem darum, Ängste zu überwinden und – wortwörtlich – einen Sprung in ein neues Leben zu wagen.

Nach dem zweiten Tag im Bootcamp entscheiden sich Mareike und Ramin für folgende Kandidaten:

Team Pink von Mareike: René, Michael, Constance, Flo

Team Petrol von Ramin: Ercan, Tanja, Ole, Jens Patrick

An Tag drei gibt es die letzten zwei T-Shirts zu erobern. Der schnellste Mann und die schnellste Frau, die den Hindernisparcours bewältigen, dürfen noch in das "The Biggest Loser"-Camp in Spanien einziehen.

Zusätzlich hat Christine aber noch eine Überraschung für die #TBL-Anwärter: Zur Feier des Jubiläums dürfen zwei zusätzliche Kandidaten ins Camp einziehen.

Der Abschlussparkour: Die letzte Chance für die Kandidaten und eine Überraschung

Die letzten Plätze im #TBL-Team können sich folgende Kandidaten sichern:

Team Pink von Mareike: Mario, Jenny

Team Petrol von Ramin: Pia, Daniel

18 Kandidaten haben also die Chance, ihr Leben im "The Biggest Loser"-Camp zu verändern.

