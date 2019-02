18 Kandidaten dürfen in das " The Biggest Loser"-Camp in Spanien ziehen. Bevor der Wettkampf allerdings beginnen kann, müssen sich die #TBL-Kandidaten einem großen Feind stellen: der Waage.

Hier findest ihr alle 18 Kandidaten und ihr Ausgangsgewicht.

Team Pink von Mareike:

- René: 169,9 kg

- Anna-Lena: 144,4 kg

- Flo: 167,9 kg

- Jenny: 138,0 kg

- Annika: 121,4 kg

- Michael: 151,1 kg

- Constance: 130,8 kg

- Kira: 173,0 kg

- Mario: 196,1 kg

Team Petrol von Ramin:

- Melanie: 130,6 kg

- Pia: 114,1 kg

- Julian: 169,1 kg

- Ole: 171,6 kg

- Jens: 176,8 kg

- Ercan: 149,8 kg

- Linda: 132,3 kg

- Tanja: 127,9 kg

- Daniel: 187,1 kg

Auf der Unterseite zu den Kandidaten findet ihr noch mehr Infos zu den #TBL-Kandidaten der Jubiläumsstaffel.