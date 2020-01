The Biggest Loser

Seit vergangener Woche stehen die Teams fest: Erstmals absolvieren die Kandidaten ihre Trainingseinheiten und Challenges ausnahmslos in Team Blau (unter Coach Ramin) oder Team Rot (unter Coach Petra).

Erste Unstimmigkeiten zwischen Team Blau und Team Rot

Damit sind zunächst nicht alle zufrieden. Sarah (Team Rot) hadert beispielsweise zunächst damit, dass sie nicht mit ihren Freundinnen und Zimmer-Nachbarinnen Tülay und Celina (Blau) in einem Team ist. Doch das ist schnell vergessen, als die ersten Konkurrenzsituationen auftreten. Team Blau ist genervt von Team Rot, dass bei jeder Gelegenheit ihren neuen Slogan lauthals ruft: "Red hot chili Petras". Daher legen sie nicht nach und belassen es dabei, dass sie sich leise anfeuern.

Trainingswettkampf: Welches Team hat die nassesten T-Shirts?

Schon der erste Trainingswettkampf gibt einen Vorgeschmack auf künftige Team-Challenges. Erstmals kämpfen die Teams gegeneinander. Das Team, das nach dem Durchqueren des Pools weniger Wasser in die Wassersäule wringen kann, muss den Abwasch im Camp erledigen. Beide Teams sind hoch motiviert und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende siegt ganz knapp Team Blau.

Team-Challenge: Abbruch und geteilter Bonus – das gab es noch nie!

Nach dem Trainings-Wettkampf steht natürlich auch die erste Team-Challenge der Woche an: Am Strand von Naxos müssen die Teams eine Statue samt Sockel – immerhin misst beides zusammen über 3 Meter - vollständig mit Sand bedecken. Nach ihrer Niederlage beim Training will Team Rot natürlich eine Revanche und am Ende die 3 kg Bonus-Gewicht für sich gewinnen.

Team-Captain Daniel gibt gleich eine Strategie vor: Immer zwei Mitglieder sollen nassen Sand ausbuddeln und zur Statue tragen, währen die restlichen den Sand (trocken und nass) auf Statue und Sockel verteilen. Zunächst stutz Ramin mit seinem Team darüber, doch dann wird diese Vorgehensweise kopiert.

Nach 2,5 Stunden bricht Camp-Chefin Dr. Christine Theiss die Challenge ab und erklärt, dass sich beide Teams den Gewinn teilen müssen. Das bedeutet, jedem Team werden am Ende 1,5 Kilogramm beim großen Wiegen abgezogen. Das ist ein absolutes Novum bei "The Biggest Loser"! Eigentlich hatten die Teams rund eine Stunde Zeit bekommen. Mit dieser kamen jedoch beide nicht aus.

Das große Wiegen: Welches Team muss ein Mitglied verabschieden?

Am Morgen vor dem großen Wiegen geht die Angst in den Teams um: Haben die Sporteinheiten und die Ernährung am Ende gereicht, um für das Team genug Kilos purzeln zu sehen? Zunächst sieht es nach einem leichten Vorteil für Team Rot aus: Es hat insgesamt weniger Startgewicht, weshalb die 1,5 kg Bonus-Gewicht, die abgezogen werden, hier prozentual mehr ausmachen. Doch reicht das am Ende aus, kein Mitglied verabschieden zu müssen?

Es bleibt lange eng und Claudia (Team Blau) nimmt nur 100 g ab. Doch am Ende zählt die Teamleistung und damit ist klar: Team Rot wird sich von Anja oder Tabea trennen müssen. Das Team entscheidet sich gegen Anja, die zuvor auch die Challenge unterbrochen hatte und insgesamt immer mehr Zuspruch benötigt hat, als die anderen Teammitglieder.

Hier siehst du die ganze Folge 4

Falls du die Folge 4 verpasst hast und sie noch einmal ansehen möchtest, hier findest du sie: