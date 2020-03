Endspurt mit Wow-Faktor! Im großen Prime-Time-Finale von "The Biggest Loser" treten am Freitag, 27. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 vier Kandidaten zum alles entscheidenden Abschlusswiegen an. Wer wird am Siegertreppchen stehen und sich die 50.000 Euro Preisgeld schnappen?