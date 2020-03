Auf Naxós und im Secret Team war Petra hoch motiviert ihr Startgewicht von 111,5 Kilo zu reduzieren: "Mein absoluter Wunsch ist seit 2002, den SilverStar zu fahren. Am Achterbahn-Eingang ist ein Probestuhl. Wenn man nicht reinpasst, darf man nicht mitfahren. Das vor den Leuten zu probieren, ist sehr demotivierend. Ich möchte endlich reinpassen, in der ersten Reihe sitzen und so lange fahren bis mir schlecht wird." Nach ihrer Zeit im Secret Team und dem kurzen Aufenthalt im Camp lässt sich dieser Wusch mit großer Wahrscheinlichkeit erfüllen.

Der Weg zum neuen "Ich" bei "The Biggest Loser"

Ein Moment für den Schweiß getropft und Tränen geflossen sind: Das Umstyling. Jetzt ist es da. Am 22. März wird ein Team aus Stylisten das Beste aus den Halbfinalisten rausholen. Anthony, Tülay, Petra, Sascha, Abdi und Daniel dürfen sich richtig verwöhnen lassen und nach den langen Trainingseinheiten im Camp und acht Wochen zu Hause die Früchte ihrer Arbeit ernten. Aber konnten die KandidatInnen an ihren selbstgesteckten Zielen festhalten?

"The Biggest Loser"-Petra: Im Vorher-Nachher-Vergleich

Die Haare streng zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden, keine enganliegenden Klamotten. So haben die Zuschauer die 50-Jährige kennengelernt. Jetzt ist von der alten Petra kaum noch etwas übrig. Wie frisch aus dem Ei gepellt, präsentiert sie sich ohne Scheu den Umstyling-Kameras.

Ihr ganze Verwandlung kannst du am 22. März 2020, um 17:30 Uhr in SAT.1 miterleben. Das große Finale läuft dann am Freitag, den 27. März um 20:15 Uhr in SAT.1.