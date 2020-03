Sarah will Teamkollegin Tabea rausschmeißen

Dass die beiden "The Biggest Loser"-Kandidatinnen Tabea und Sarah nicht die besten Freundinnen sind, ist ja bereits allseits bekannt. Im Duellmodus steckt Sarah deshalb ihre ganzen Aggressionen in die Challenges: "Tabea ist für mich keine Gegnerin. Sie soll dorthin, wo sie hingehört. Nach Hause." Tabea freut sich währenddessen, dass sie endlich für sich alleine und in ihrem eigenen Tempo kämpfen darf.

Wer als Sieger aus dem Frauenduell in Team Rot hervorgeht, entscheidet bei "The Biggest Loser" wie immer die Waage.

Auch die Gegner werden stärker

Coach Ramin warnt die Kandidaten in "The Biggest Loser" Folge 9 vor Überheblichkeit. "Denkt daran, auch euer Gegner ist stärker geworden", gibt er zu bedenken. Es reicht nicht mehr nur abzuliefern, da auch der Kontrahent seine Leistung bringt. Aus Freunden werden harte Gegner. Für Gerry und Daniel aus Team Rot ist das kein Problem: "Wir müssen zwar gegeneinander kämpfen, aber ich habe keine Angst:"

Um den Kandidaten visuell zu zeigen, was sie bisher schon geleistet haben, zeigen ihre Coaches Ramin und Petra ihnen ganz besondere Videos. Videos von ihrer ersten Sporteinheit bei "The Biggest Loser". Der 1:1-Vergleich ist nicht nur für Sascha schockierend und beeindruckend.

Es wird schnell klar: Die Menschen von damals – und ihr Gewicht – gibt es längst nicht mehr. "Das wird nicht nochmal passieren", fasst Anthony aus Team Blau zusammen.

Spaß und Ablenkung am Strand

In Woche 9 von "The Biggest Loser" 2020 haben die Kandidaten eine kleine Auszeit auf der griechischen Insel Naxos bitter nötig.

Ramin und Petra entführen ihre Teams deshalb für eine spaßige Sporteinheit an den Strand. Auf dem Stand-Up-Paddle sollen die Kandidaten ihre Ängste und Sorgen vergessen und – wortwörtlich – ihre Balance auf dem offenen Meer finden. Tülay findet das aber gar nicht mal so leicht.

Petra ist trotzdem stolz auf ihre Schützlinge und sagt ganz begeistert: "Ich dachte nicht, dass die Kandidaten so gut Halt finden."

"Drunter und Drüber" im Trainingswettkampf

Der Trainingswettkampf bringt die "The Biggest Loser"-Kandidaten diese Woche drunter und drüber. An ein Seil gebunden, müssen sie siebzig Mal über einen Holzbalken steigen und darunter hindurchkriechen, um ebendieses Seil abzuwickeln. Der Gewinn: Der erste Anruf nach Hause nach neun Wochen.

Die Verlierer der Duelle gehen leider leer aus und müssen ohne die zusätzliche Motivation weiterkämpfen.

Die Gewinner des Trainingswettkampfs bei "The Biggest Loser" im Überblick:

Abdi

Sascha

Daniel

Sarah

Tülay

Fights auf dem Wasser

Kaum haben die Gewinner des Trainingswettkampfs ihre Anrufe nach Hause getätigt und endlich wieder die Stimmen ihrer Lieben gehört, geht es auch schon weiter. Eine Challenge mitten auf dem Meer steht an.

Den Anfang machen Gerry und Daniel. Ihr Ziel: Auf wackeligen Plattformen müssen sie als Erster die Fahne in der Mitte an sich reißen. Wer sich die Fahne drei Mal sichern konnte, gewinnt das Duell. In diesem Fall heißt der Gewinner eindeutig Daniel. Gerry nennt sich nach der Challenge selbst die "Mimi der Nation", weil er zu viel Angst davor hatte, dass er ins Wasser fallen könnte.

Dr. Christiane Theiss vermisst bei der "The Biggest Loser"-Challenge die nötige Motivation der Kandidaten. Besonders Duell-Verliererin Tabea enttäuscht sie: "Du hast nicht alles gegeben." Vor der Challenge hatte Tabea noch getönt, dass sie das Duell gegen Sarah natürlich gewinnen würde.

Die Challenge-Gewinner Abdi, Tülay, Daniel, Sascha und Sarah gehen mit einem Gewichtsbonus von 700 Gramm auf die Waage.

Größte Challenge: Die Waage

Auf die Waage müssen die Kandidaten in ihren Zweier-Teams steigen. Der Kandidat, der von beiden prozentual mehr abgenommen hat, ist automatisch in der nächsten Runde. Der andere wiederum landet unter der gelben Linie und muss um ein Weiterkommen zittern.

Unter der gelben Linie landen - nach teilweise sehr knappen Unterschieden auf der Waage - Anthony, Jessica, Swaantje, Tabea und Gerry. Aber nur zwei von ihnen müssen "The Biggest Loser" 2020 heute verlassen.

Kontrahentin Sarah freut sich im Geheimen, weil Tabea prozentual von allen Kandidaten in dieser Woche am wenigsten abgenommen hat und die erste Kandidatin ist, die nach Hause gehen muss.

Obwohl Swaantje aus Team Blau in der Vergangenheit immer zu den stärksten Frauen bei "The Biggest Loser" gehörte, traf es in dieser Woche auch sie. Saschas Duellgegnerin muss das Camp nach neun Wochen verlassen.

In der nächsten Woche geht es bei "The Biggest Loser" für die Kandidaten um den Einzug ins Viertelfinale. Du siehst "The Biggest Loser" jeden Sonntag ab 17:30 Uhr in SAT.1.