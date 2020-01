Neben Camp-Chefin Dr. Christine Theiss warteten auch die weiteren Coaches Ramin Abtin und Petra Arvela sowie Camp Arzt Dr. Christian Westerkamp auf die neuen Bewerber. Dr. Christine Theiss ließ die Bewerber nicht lange entspannen, sondern direkt ins kalte Wasser springen. Noch bei der Anfahrt auf die Insel Naxos hatte sie damit die erste Challenge bei "The Biggest Loser" 2020 parat.

The Biggest Loser 2020: Erste Challenge bei der Anreise

Es ging für die Bewerber gleich schweißtreibend los: Nach einer entspannten Fahrt auf dem Boot Richtung Naxos, wo das neue Camp wartet, mussten sie die letzten Meter an Land schwimmen und dann direkt die steile Steinklippe hochlaufen. Die Belohnung: Vier der heiß begehrten roten T-Shirts, die den ersten Bewerbern den Einzug ins Camp sichern sollten. Zuerst durften die Frauen starten, dann kamen die Männer an die Reihe. Geschafft haben es Tulay, Sarah, Anthony und Sascha.

Schatzsuche und Halte-Challenge

Dann wartete eine Schatzsuche der anderen Art auf die übrigen Bewerber: In abgesteckten Feldern am Strand mussten alle jeweils ihr Holzkästchen finden. Auch darin warteten die roten T-Shirts für den Einzug ins Camp – zwei für die Frauen und zwei für die Männer. Hier setzten sich Gerry, Claudia, Daniel und Tabea durch. Bei der dritten Challenge ging es vor allem um Durchhaltevermögen. In der sogenannten "Halte-Challenge" mussten die Bewerber einen an einem Seil herabhängenden Holzklotz vor dem Fall ins Wasser bewahren – mit waagerecht ausgestreckten Armen! Hier hielten Celina und Nico am längsten durch.

Persönliche Nominierungen durch die Coaches

Acht weitere Bewerber wurden von den Coaches sowie Camp-Arzt Dr. Christian Westerkamp sowie natürlich auch von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss persönlich ausgewählt. Die Entscheidung basierte jeweils auf dem Durchhaltevermögen während der Challenges sowie die persönlichen Gespräche mit jedem Einzelnen. Somit schafften es auch Abdi, Sascha, Joell, Jan, Jessica, Sigi, Swaantje und Werner durch. Hier findest du Infos zu allen Kandidaten des Camps.

Neu in diesem Jahr auch: Das "Secret Team"

Für die 16 verbliebenen Bewerber, die es nicht direkt in das Camp geschafft haben, hatte Dr. Christine Theiss am Ende noch eine tolle Überraschung: Sechs von ihnen dürfen im brandneuen "Secret Team" in Deutschland unter Anleitung von den Coaches Sarah und Dominic Harrison weiter trainieren. Für sie ist der Traum vom Titel bei "The Biggest Loser" somit noch nicht ausgeträumt: Petra, Christoph, Marcus, Nadine, Anita und Doro.

The Biggest Loser 2020: News, Kandidaten und ganze Folgen

Jeden Samstag zeigt SAT.1 um 17:30 Uhr, wie die Kandidaten von "The Biggest Loser" im Camp darum kämpfen, am Ende die meisten Kilos zu verlieren. Wir halten dich dazu mit allen News auf dem Laufenden. Eine Übersicht über alle Kandidaten halten wir ebenfalls für dich parat. Und falls du eine Folge verpasst hast: Kein Problem! Im Anschluss an die Ausstrahlung kannst du online ganze Folgen auf www.the-biggest-loser.de nachträglich anschauen.