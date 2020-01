The Biggest Loser

Neben den ersten gemeinsamen Sporteinheiten gibt es für die Kandidaten auch erste Ernährungstipps vom Camp-Arzt Dr. Christian Westerkamp. Zunächst offenbart er das Essverhalten einzelner Kandidaten vor der ganzen Gruppe. Jessicas Essprotokoll zeigt die höchste Kalorienanzahl: An nur einem Tag kommt sie teilweise auf über 7.000 Kilokalorien (kcal) – statt des vermuteten Grundumsatzes von etwa 1.500 kcal. Sie sagt von sich selber, dass sie kein Sättigungsgefühl mehr kennt. Dr. Westerkamp ermahnt alle Kandidaten, keine Softdrinks mehr zu trinken und zeigt ihnen eine gesunde und einfache Alternative zur heißgeliebten Fertigpizza: Gemüse auf einem Low-Carb-Pizzaboden aus Thunfisch und Ei.

Die erste Challenge: Wasser sammeln

Die allererste Challenge für die 18 Kandidaten hat es gleich in sich: Mit einem großen Schwamm bewaffnet müssen sie Wasser aus dem Meer den Strand hinauftragen, wo jeder seinen eigenen Wasserbehälter hat. Die drei Kandidaten, die am Ende die meisten Liter zusammen haben, bekommen jeweils Gewicht abgezogen: 1 Kilo weniger winkt dem Sieger, 750gr gibt es für den Zweiten und der Dritte kann immerhin ein halbes Kilo abziehen. Alle quälen und kämpfen sich durch. Am Ende siegt Jan in einem Kopf-an-Kopf-Rennen vor Anthony, Celina landet auf Platz 3.

Schon als Baby schwer: Anthony kennt kein Normalgewicht

Für Anthony gibt es damit schon in der ersten Camp-Woche einen Erfolg. Er ist total überrascht. Zuvor erzählte er von sich selbst noch: "Ich kenne keinen Moment in meinem Leben, an dem ich normalgewichtig war". Er war mit über 5 Kilo bei der Geburt sogar das schwerste Baby in der Geschichte des Krankenhauses. Aber er kämpft sich nicht nur bei der ersten Sporteinheit durch, sondern auch bei der großen Challenge – mit Erfolg!

Das große Wiegen: Neuer Biggest-Loser-Rekord!

Am Ende steht natürlich noch das große Wiegen an. Die Kandidaten sind alle schon gespannt, was ihre Anstrengungen am Ende auf der Waage bedeuten. Alle zeigen durchweg solide Ergebnisse, aber Daniel übertrumpft alle: Mit 21,4 kg weniger seit dem ersten Wiegen ist er der "biggest loser" der ersten Camp-Woche. Der Rekord lag zuvor bei 17,6 kg.

Als beste Frau entpuppt sich die schüchterne Tulay: Sie bringt 10,5 kg weniger auf die Waage und strahlt das erste Mal – was auch Camp-Chefin Dr. Christine Theiss gleich positiv auffällt. Unter der gelben Linie landen Sarah und Jessica. Doch sie haben Glück: Sie dürfen sich in der kommenden Woche noch einmal anstrengen und in einer Sonder-Challenge gegen das restliche Camp antreten.

Auch das Secret Team trainiert fleißig

Auch das neue Secret Team will die Chance auf den Titel "The Biggest Loser" 2020 wahren. Alle sechs Kandidaten bekommen von ihren Coaches Sarah und Dominic Harisson Tipps in Sachen Ernährung sowie ein Trainingsprogramm, das mithilfe von Webcams unter den Augen der bekannten Fitness-Influencer stattfindet. Schau gleich rein, wie die erste Woche verlaufen ist.