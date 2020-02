Größte Herausforderung: Blindes Vertrauen

Die "The Biggest Loser"-Teilnehmer treten den Kampf gegen das Übergewicht ab sofort in Zweier-Teams an. Das sind die Paarungen ab Folge 8:

Tabea & Sarah

Jessica & Abdi

Gerry & Daniel

Claudia & Celina

Sascha & Swaantje

Anthony & Tülay

Während die Klassenclowns Jessica und Abdi den Teammodus total feiern, haben Tabea und Sarah absolut keinen Bock darauf. "Ich will Tabea nicht aus ihrem Loch herausziehen", meint Sarah in der Runde mit Gerry und Daniel. Tabea wünscht sich dagegen, dass ihre Partnerin ihre Sorgen nur mit ihr persönlich teilt. Keine guten Voraussetzungen für den anstehenden Trainingswettkampf! Hier geht es nämlich um blindes Vertrauen.

In einem Parcours am Strand sollen so wenig Holzpflöcke wie möglich umgestoßen werden, um Zeitstrafen zu vermeiden. Klingt ja eigentlich total easy! Wäre da nicht die Tatsache, dass einem Kandidaten die Augen verbunden werden und der andere ihn nur mit Worten leiten muss. Abdi geht den Trainingswettkampf langsam an, obwohl ihn Partnerin Jessica immer wieder anfeuert. Durch seine Mini-Schritte stößt er zwar kaum Pflöcke um, das Team hat jedoch die schlechteste Gesamtzeit.

Tabea und Sarah reißen sich bei der Aufgabe zusammen und kommen schnell voran. Die glücklichen Siegerinnen des Trainingswettkampfs heißen aber Claudia und Celina. Glücklich? Naja, da wussten sie noch nicht, was auf sie zukommt.

Ein Dinner von Jessica & Abdi

Claudia und Celina gewinnen beim Trainingswettkampf ein Dinner, das ihnen von den Verlierern Jessica und Abdi zubereitet wird. Kein besonders guter Gewinn, denn: Die Kochkünste der beiden Spaßvögel lassen schwer zu wünschen übrig. Celina hat sich zur Feier des Abends trotzdem herausgeputzt und trägt ein fancy Leopardenoberteil. Abdi bemerkt da aber etwas: "Du trägst ja Adiletten und Krümelmonstersocken." Ihre "Stöckeleschuhe" hätte Celina am Strand nicht anziehen wollen.

Den ersten Gang, der von Abdi kredenzt wird, spucken die Gewinnerinnen direkt wieder aus. Glück gehabt, die Hauptspeise gelingt den engagierten Köchen wieder besser. So wird es doch noch ein schöner Abend bei "The Biggest Loser".

Motivation aus der Heimat

Am nächsten Morgen werden die "The Biggest Loser"-Kandidaten von den Coaches Ramin und Petra schon sehr früh im Fitnessstudio erwartet. Sport im Paarmodus steht an! Team Rot steht noch der Schlaf in den Augen, weshalb Ramin schon gegen seine Konkurrenz stichelt: "Motivation sieht anders aus." Das möchte Team Rot natürlich nicht auf sich sitzen lassen und die Kandidaten geben im Training extra Gas.

Sogar Sarah und Tabea fokussieren sich unter Petras Anleitung auf ihr Zweier-Team. "Ich möchte Tabea als Motivation sehen und nicht als das Negative", so Sarah. Nur Jessica hatte am Vortag einen Hexenschuss und muss in Team Rot kürzer treten.

Die ersten Videobotschaften aus der Heimat bekommt aber Team Blau von Coach Ramin. Auf einmal hört Celina die Stimme ihrer Mutter aus dem Bildschirm im Fitnessstudio. Alle Emotionen sind wieder da und das Vermissen ist groß. Ramin kommentiert: "Das war die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt." Der Coach glaubt, dass die Videobotschaft in einer früheren Woche die "The Biggest Loser"-Kandidatin nur abgelenkt hätte. Besonders glücklich über die Videobotschaft ist auch Swaantje, deren Vater ihr zum ersten Mal sagt, dass er richtig stolz auf sie ist.

Auch in Team Rot bringen die Videobotschaften große Gefühle hervor. Besonders bei Sarah fließen die Tränen, weil ihre Tochter eine klare Botschaft an sie richtet: "Ich möchte mit meiner Mama schaukeln. Ich möchte mit meiner Mama Fangen spielen."

Die Waage schickt ein Paar nach Hause

Die Entscheidung auf der Waage fällt in Woche 8 von "The Biggest Loser" zum Schluss recht eindeutig aus. Trotz ihres Triumphs im Trainingswettkampf müssen die Powerfrauen Claudia und Celina die Heimreise antreten und das Camp verlassen. Claudia hat nur 2,1 Kilo abgenommen, Celina 1,7 Kilo. Gegen Kandidaten wie Sascha und Anthony, die in dieser Woche noch 5,7 bzw. 7,6 Kilo abnahmen, hatten sie mit diesem Ergebnis keine Chance.

Camp-Chefin Dr. Christiane Theiss lässt die verbliebenen Kandidaten nicht durchatmen und kündigt gleich an, dass ab Woche 9 jedes Paar zu direkten Konkurrenten wird und gegeneinander kämpft.