Der 32-jährige Anthony hat nicht nur im "The Biggest Loser"-Camp volle Power gegeben, sondern auch danach sein Ziel nicht aus den Augen verloren. Ob er die Ernährungsumstellung und den Sport auch im Alltag umgesetzt hat?

Das Umstyling bei "The Biggest Loser"

Einer der absoluten Höhepunkte bei "The Biggest Loser" ist das Umstyling im Halbfinale. Den Kandidaten wird nochmal vor Augen geführt, wie sie vorher aussahen und welche unglaubliche Wandlung – körperlich, aber auch seelisch - sie mit der Zeit durchgemacht haben.

Auch für die Zuschauer ist es immer wieder faszinierend zu sehen, was die Kandidaten nach ihrer Zeit im "The Biggest Loser"-Camp aus sich gemacht haben.

"The Biggest Loser" 2020: Anthony nach dem Umstyling

So sah Anthony vor "The Biggest Loser" aus. Der Zwirbelschnauzer ist weg, die Kinnpartie ist straffer und der runde Bauch scheint bei Anthony auch der Vergangenheit anzugehören. Damit rückt sein Wunsch endlich ein vernünftiges Fahrrad kaufen zu können in greifbare Nähe: „Mit 199 Kilo findet man kein Fahrrad. In den Köpfen der Menschen existiert die Möglichkeit nicht, dass ein Fahrrad einen auf Grund eines zu hohen Gewichtes nicht tragen kann“, gesteht Anthony zu beginn.

Wie Anthony schlussendlich aussehen wird, erfährst du am Sonntag, 22. März, um 17:30 in SAT.1. . Das große Finale läuft dann am Freitag, den 27. März um 20:15 Uhr in SAT.1.