Wer kann der Versuchung nicht widerstehen?

Wenn die Campchefin Dr. Christine Theiss die „The Biggest Loser“-Kandidaten besucht, dann steht fest: Irgendetwas ist im Busch. In diesem Fall möchte Christine ihre Kandidaten mit kalorienreichen Leckereien in Versuchung bringen. Plot Twist: Der Kandidat, der bei der Versuchung die meisten Kalorien zu sich nimmt, ist sicher im Viertelfinale.

Die Teilnehmer hatten mit der Versuchung schon in den Vorwochen gerechnet. Und obwohl sich eigentlich alle geschworen hatten, dass sie nichts essen oder trinken werden, kommt besonders eine Kandidatin ins Schwanken: Tülay. Die 25-Jährige hat sich am Vortag im Training verletzt - sie rutschte auf Anthonys Schweiß aus - und hat deshalb große Angst, dass es für sie durch das fehlende Training auf der Waage nicht reichen könnte.

Deshalb entschließt sich Tülay auch schlussendlich dazu, der Versuchung nachzugeben und einen Orangensaft zu trinken. Alle anderen Kandidaten bleiben standhaft, weshalb Tülay im Viertelfinale steht. Sarah und Gerry kritisieren Tülays Verhalten scharf. Gerry: "Das ist schon eher ein Bitchmove. Ich verliere den Respekt vor Menschen, die so weiterkommen." Ramin und Petra sind dagegen nicht sauer. Dass jemand sich einen Orangensaft gegönnt hat, können sie niemandem verdenken.

Abdi lügt Coach Petra an

Abdi aus Team Rot bricht im Training mit einer Kreislaufschwäche zusammen. Obwohl er in den letzten Tagen kaum etwas gegessen hat, behauptet er bei Coach Petra das Gegenteil und lügt sie damit an. Die Lüge fliegt nach Abdis Untersuchung durch den Camp-Arzt auf und Petra stellt ihren Kandidaten zur Rede. Der rechtfertigt sich: "Ich habe mich bei der Wasserchallenge verletzt und habe deshalb die Ernährung runtergefahren, um das ausgleichen zu können." Petra ermahnt Abdi und die beiden einigen sich, dass eine ausgewogene Ernährung unbedingt zum langfristigen Abnehmerfolg dazugehört.

Team Secret ist zurück im Camp

Nach neun Wochen harter Arbeit dürfen die vier besten Online-Kandidaten Christoph, Marco, Petra und Anita aus dem Secret Team von Sarah und Dominic Harrison wieder ins Camp zurückkehren. Nadine und Doro haben im Secret Team am wenigsten abgenommen und dürfen deshalb nicht wiederkommen. Die restlichen Kandidaten aus dem Camp wurden mit der Rückkehr der starken Konkurrenz überrascht.

In der Challenge kämpfen das Camp-Team und das Team Secret gleich gegeneinander um einen Gewichtsbonus von insgesamt 3,6 Kilogramm, die unter allen Gewinnern aufgeteilt werden. Schwere Fässer sollten mit Sandsäcken auf die jeweils andere Seite einer Plattform gebracht werden.

Durch bärenstarke Teilnehmer wie Daniel, Sascha und Jessica entscheiden die Camp-Teilnehmer die Aufgabe klar für sich. Das Secret Team muss ohne den Gewichtsbonus auf der Waage punkten.

Die Waage spricht immer die Wahrheit

Sarah und Tülay haben sich vor dem Wiegen ausgesprochen und wieder vertragen. Deshalb heult sich Sarah auch bei ihrer Freundin über ihre Angst vor der Heimreise aus. Tülay hält davon gar nichts und glaubt an ihre Freundin: "Ich kenne das blöde Rumgejammere und Rumgerede schon."

Auf der Waage zählt dieses Mal die Gesamtabnahme der Kandidaten seit Beginn von "The Biggest Loser". Im Team Secret konnte Kandidat Christoph bisher am meisten abnehmen - nämlich über 36 Kilo. Unter den Camp-Teilnehmern sind Sascha, Anthony und Daniel ganz vorne mit dabei. Gehen müssen in Folge 10 Anita und Marco aus dem Secret Team. Die alten Teilnehmer sind alle im Viertelfinale, wobei das bei Tülay ja sowieso bereits klar war.