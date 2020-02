The Biggest Loser

Nach fast fünf Wochen im Camp kämpfen alle Kandidaten mit Heimweh. Da kommt das Geschenk für das Sieger-Team in der Trainingschallenge genau richtig: Post von den Liebsten. Welches Team gewinnt und kann sich über die Andenken von Zuhause freuen?

Trainingschallenge: Post von Zuhause lässt Tränen fließen

Zehn Kilometer auf dem Ergometer trennen Team Rot und Team Blau vom Sieg. Beide Teams haben ihre Taktik, doch Team Blau hat Nico. Der gibt von Anfang an Gas und arbeitet einen so großen Vorsprung heraus, dass Team Rot gleich ins Hintertreffen gerät. Leider kann Team Rot den Rückstand nicht aufholen, trotz Petras und Abdis Anfeuerungsrufen. Team Blau erreicht zuerst die zehn Kilometer und darf sich über Post von Zuhause freuen.

Trainer konfrontieren ihre Teams mit ihren Selbstzweifeln

Noch vor der Trainings-Challenge werden beide Teams mit ihren Selbstzweifeln konfrontiert. Ramin zeigt Team Blau dafür Videos mit Aussagen seiner Kandidaten vor dem Camp. Vor allem von Nico sind alle geschockt: Er erzählt, dass er Lieferdiensten gerne vorspielt, nicht alleine zu sein, weil es ihm zu peinlich ist, dass all das bestellte Essen nur für ihn ist. Ramin macht ihm klar, dass ihm der Lieferdienst egal sein kann – aber er mit sich ins Reine kommen muss.

Auch Petra will ihrem Team Rot zeigen, dass sie nicht mehr die Gleichen sind, die ins Camp eingezogen sind. Sie pinnt Aussagen wie "Ich schäme mich", "Ich verstecke mich" oder "Ich finde mich nicht schön" an die Wand ihres Gyms. Alle Team-Rot-Kandidaten sollen sich anschließend die Aussagen aussuchen, die auf sie zutreffen. Tabea ist als einzige in jedem Feld zu finden und ist sehr bestürzt über ihre eigenen Selbstzweifel. Petra versichert ihr: "Du bist toll, Tabea" und kann ihr damit Mut zusprechen. Petra überrascht ihr Team mit ihren eigenen Selbstzweifeln: Auch sie trägt sich ein bei "Ich zweifle an mir".

Team-Challenge: Der Berg ruft!

Die Team-Challenge hat es auch in dieser Woche in sich: Alle Kandidaten müssen einen Berg auf Naxos hinauflaufen. Doch nicht jeder für sich allein – sondern als Team. Sie werden an den Füßen aneinandergebunden und müssen daher im Gleichschritt laufen. Zuerst hat Team Blau einen Vorsprung, doch nach zwei Stolperfehlern von Frontmann Werner kann Team Rot vorbeiziehen. Bis zum Ende feuert Petra ihr Team an. Und tatsächlich: Team Rot schafft es und sichert sich nicht nur den ersten Sieg als Team, sondern auch die heißbegehrten drei Bonuskilo, die beim großen Wiegen am Ende abgezogen werden.

Das große Wiegen: Kann Team Blau erneut gewinnen?

Trotz des Sieges und der Bonuskilos bleiben bei Team Rot die Zweifel: Wird es am Ende reichen? Oder muss es sich erneut von einem Teammitglied verabschieden? Tatsächlich schaut es lange schlecht aus, denn sogar ihr bisheriger Garant für verlorene Kilos, Daniel, bleibt unter den Erwartungen. Doch ausgerechnet Tabea, die in der Woche zuvor mit nur 400 g unter der gelben Linie landete, kann es in Woche 4 rausreißen und ihrem Team den Sieg sichern – neben den 3 Bonuskilos natürlich. Team Blau verabschiedet sich schweren Herzens von Nico, der neben Anthony am wenigsten Gewicht verloren hat. Aber gegen den Team-Captain von Team Blau hat Nico am Ende keine Chance. Ramin ist sehr traurig, nachdem er so stolz darauf war, dass sich Nico endlich geöffnet hatte.

Das Secret Team ist nicht mehr geheim

Als beide Teams nach der Challenge gemeinsam auf dem Berg stehen, hat Dr. Christine Theiss noch eine Überraschung. Unten steigen Sarah und Dominic Harrison aus dem Auto. Nicht alle Kandidaten erkennen die Fitness-Influencer und auch die Coaches Ramin und Petra wissen nicht, was jetzt auf sie zukommt. Bis Sarah und Dominic eröffnen, dass sie bereits seit Wochen das Secret Team trainieren und die vier besten Geheimkandidaten eine Chance bekommen, ab dem Viertelfinale im Camp mit um den Sieg bei "The Biggest Loser" mitzukämpfen.

