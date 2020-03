Nieder mit dem Secret Team?!

Eine fiese Challenge, die sich das "The Biggest Loser"-Team da einfallen hat lassen! Jeder Kandidat hat eine Röhre, die mit Bällen gefüllt werden muss. Der, dessen Röhre bis oben gefüllt ist, ist raus. Die Bälle müssen aus großer Entfernung aber erstmal zu den Röhren gebracht werden. Anstrengend!

Für die Camp-Kandidaten steht fest: Zuerst muss das Team Secret eliminiert werden. Alle Bälle fallen also ganz absichtlich in die Röhren von Petra und Christoph. Für sie ist die Challenge bald wieder vorbei.

Missverständnisse lassen Freunde zu Feinden werden

Das Secret Team ist bei der ersten Challenge raus, dann stellt sich den Kandidaten die Frage: Wer muss als nächstes mit Bällen bombardiert werden? Keine einfache Sache. Aufgrund eines Missverständnisses beginnt Sarah ihre Bälle bei Gerry einzuwerfen. Der nimmt das gar nicht gut auf und versucht seinerseits Sarah auszuschalten.

Nachdem Daniel, Jessica und Abdi als Sieger - sie bekommen 800, 600 bzw. 400 Gramm Gewichtsbonus - aus der Challenge gehen, haben Sarah und Gerry noch ein kleines Hühnchen zu rupfen. Zur von Anthony befürchteten Apokalypse kommt es zwischen den Streithähnen aber nicht.

Gewinner und Verlierer

Abdi wünscht sich für die zweite Challenge eine Aufgabe, die viel Mut erfordert - Bungeejumping zum Beispiel! "The Biggest Loser" hat etwas anderes mit den Kandidaten vor und präsentiert einen Parcours im Stadion von Naxós. Der aus Fairnessgründen in Frauen und Männer unterteilte Parcours beginnt mit dem Ziehen eines jeweils individuellen Gewichts: Das, was die Kandidaten bisher abgenommen haben.

Danach müssen Hürden überwunden werden - aber ein wenig anders als gewohnt. Die Kandidaten müssen nämlich nicht über die Hürden laufen, sondern unten hindurchkriechen. Eine große Herausforderung für die körperlich angeschlagenen Kandidaten Jessica und Daniel.

Nach einem Show-Down mit Abdi entscheidet Sascha die zweite Challenge bei den Männern für sich. Tülay setzt sich bei den Frauen durch, obwohl es anfangs eigentlich für Sarah gut aussah. Sie verlor aber viel wertvolle Zeit, weil sie in der dritten Parcours-Aufgabe - Sandsäcke einzeln tragen - einen Sandsack fallen ließ.

Letztes Wiegen auf Naxós

Das letzte Wiegen im "The Biggest Loser"-Camp bringt die Emotionen noch einmal ins Rollen. Als Erste kommt Petra aus dem Secret Team an die Reihe. Sie will unbedingt unter die 90 Kilo kommen. Das gelingt ihr mit einer Wochenleistung von minus 3,9 Kilo locker-flockig. Sarah ist nicht glücklich über die Leistung ihrer Konkurrentin: "Ich fände es unfair, wenn sie weiterkommt, weil sie ja ihre Familie als Unterstützung hatte."

Selbst hat Sarah nur 1,3 Kilo abgenommen. Für die anderen Kandidaten ist das ein ziemlicher Schock - bisher hatte Sarah auf der Waage immer mega abgeliefert. Als ihre Freundin Tülay die Waage betritt, schlottern vor allem Coach Ramin die Knie: "Ich will mit drei Kandidaten ins Halbfinale einziehen."

Daniel hat diese Woche ziemlichen Bammel vor der Waage. Wird es für ihn reichen? JA! Das gab es noch nie bei "The Biggest Loser"! Der 31-Jährige hat bisher schon 63,7 Kilo abgenommen und stellt damit einen absoluten Rekord auf. Klar, dass er mit dieser bombastischen Leistung ohne Probleme ins Halbfinale einzieht. In Woche 11 purzelten jedoch "nur" 4,4 Kilo.

Abdi war im Viertelfinale etwas besser als Daniel und hat in dieser Woche 5,4 Kilo abgenommen. Das Halbfinal-Ticket? Kann ihm niemand mehr nehmen!

"The Biggest Loser" 2020: Wer ist raus?

Nicht alle Kandidaten können sich in Woche 11 so freuen wie Daniel und Abdi. Vier Teilnehmer landen unter der gelben Linie und müssen das Camp nach dem Viertelfinale verlassen.

Raus sind Jessica, Sarah, Christoph und Gerry. Sie müssen jetzt ohne die Hilfe von "The Biggest Loser" weitermachen und in ihr neues, gesundes Leben durchstarten.