"Die Leute fragen: 'Wie viele extra Meter gehst du?' Ich fange erst an zu zählen, wenn es weh tut", lautet die erste Zeile des Songs, den die Finalist:innen von "The Biggest Loser" gemeinsam aufnahmen. Der Liedtext steht für ihren Weg zu einem neuen Ich. Hör hier in den Song rein!