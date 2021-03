Das sind die vier Finalist:innen

Sie haben es geschafft! Sonja, Gianluca, Luca und Ole stehen im Finale von "The Biggest Loser" 2021. Das Quartett erbringt im Halbfinale in Österreich auf der Waage die beste Leistung.

Leider heißt das auch, dass das Abnehm-Abenteuer für eine Kandidatin vorbei ist. Die 24-jährige Bäckereifachverkäuferin Jessica scheidet kurz vor dem Ziel aus. Ihr Startgewicht von 122,9 Kilo konnte sie auf Naxós und zuhause in Deutschland trotzdem deutlich reduzieren. Die Konkurrenz war dieses Mal jedoch stärker.

Im Clip: Sie stehen im Finale von "The Biggest Loser"

Dann läuft das Finale

Welche:r Kandidat:in kann sich bei "The Biggest Loser" an die Spitze setzen und sich die 50.000 Euro Preisgeld sichern? Das erfährst du schon am Montag, den 29. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Damit läuft das Finale schon am Tag nach dem Halbfinale. Stelle dir also am besten direkt einen Wecker, um keine Sekunde der letzten Folge zu verpassen!

