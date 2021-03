Das gibt's bei "The Biggest Loser" zu gewinnen

Pünktlich zum großen Finale von "The Biggest Loser" am 29. März um 20:15 Uhr in SAT.1 gibt es für die Zuschauer:innen ein großes Gewinnspiel. Besonders Fans des Coachs Ramin Abtin sollten jetzt aufpassen. Das kannst du gewinnen:

Ein exklusiver Zugang zum digitalen Präventionskurs mit Ramin

Ein Präventify-Sportpaket im Wert von über 500 Euro

Hier kommst du zum "The Biggest Loser"-Gewinnspiel und kannst direkt daran teilnehmen. Und wer weiß, vielleicht ist dir die Glücksfee ja hold und du kannst dir den Gewinn sichern!

