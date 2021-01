Danny wird bei "The Biggest Loser" disqualifiziert

Er ahnte bereits, dass seine Reise bei "The Biggest Loser" 2021 bald vorbei sein dürfte. Vor dem Wiegen sagt Danny: "Ich gehe mit einem ganz komischen Gefühl zur Waage. Reicht es für mich, unter der gelben Linie zu sein?" Und doch entschied sich der 35-Jährige vorher bewusst dafür, die Hilfe seines Coachs Ramin Abtin nicht mehr in Anspruch zu nehmen.

Beim Wiegen richtet Camp-Chefin Dr. Christine Theiss das Wort an die Kandidaten: "Es macht mich wirklich stolz, dass der Großteil von euch endlich bei The Biggest Loser so richtig angekommen ist. Dass die meisten verstanden haben, dass man hier tagtäglich alles geben muss, um sein Ziel zu erreichen. Allerdings gibt es hier auch einen, der das Ziel schon wieder aus den Augen verloren hat." Damit ist natürlich Danny gemeint.

Im Clip: Radikale Maßnahmen - Danny wird disqualifiziert

Hat er sein Ziel aus den Augen verloren?

"Danny, auch du bist zu uns gekommen, um unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen", fährt Christine in ihrer Ansprache fort, "Du wolltest dein Leben ändern. Für dich und deine Familie." Gerade deswegen ist sie schockiert, weil Fahrlehrer Danny alle Unterstützungsangebote ausgeschlagen hat und sogar versuchte, absichtlich zuzunehmen.

