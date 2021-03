Video-Botschaft von Melissa

Ihren Ausstieg aus gesundheitlichen Gründen verkündet die 36-jährige Wimpernstylistin Melissa den anderen Kandidat:innen in einer emotionalen Video-Botschaft. An welcher Krankheit sie genau leidet, behält sie dabei jedoch für sich.

Sicher ist aber, dass die junge Frau in diesem Moment viel lieber neben ihren Konkurrent:innen gestanden wäre. Dass ihr der Ausstieg absolut nicht leicht fällt, verrät Melissa nämlich in ihrer kurzen Nachricht ebenfalls. Das wird auch im folgenden Clip deutlich, in dem die 36-Jährige von ihrer Verwandlung bei "The Biggest Loser" schwärmt.

Im Clip: Melissa hofft auf den Wow-Effekt

Jessica macht der Ausstieg traurig

Für Melissas Mitstreiter:innen kommt ihr Ausstieg kurz vor dem Halbfinale überraschend. Besonders Jessica leidet unter dem Aus der 36-Jährigen. Kein Wunder, schließlich kämpften die beiden bis vor kurzem noch gemeinsam als Duo im Paar-Modus ums Weiterkommen im Wettbewerb.

Wie geht es für die anderen Kandidat:innen bei "The Biggest Loser" weiter? Das erfährst du kommenden Sonntag um 17:35 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

