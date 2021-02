"The Biggest Loser": Das sind die Paare

Es ist bei "The Biggest Loser" schon fast Tradition: Während die Kandidat:innen bisher in ihrem Team oder als Einzelkämpfer:innen antraten, werden sie ab sofort in Paare unterteilt. Der Paarmodus hat begonnen. Da Team Rot noch mehr Kandidat:innen hat als Team Blau, wird dabei sogar durchgemischt.

Das sind die neu gebildeten Pärchen im Überblick:

Echte Zusammenarbeit wird gebraucht

Beim Paarmodus zählt nicht die Einzelleistung, sondern der durchschnittliche Abnehmerfolg beider Kandidat:innen. Das kann für die einen der letzte Rettungsanker sein, sich für die anderen jedoch bei der Entscheidung auch negativ auswirken.

Wie sich die Paarungen bei "The Biggest Loser" schlagen und wer die Show verlassen muss, erfährst du am Sonntag um 17:30 Uhr bei "The Biggest Loser" in SAT.1 und auf Joyn.

