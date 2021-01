Schwitzen gegen zu viele Kilos

Woche 2 von "The Biggest Loser" 2021 bricht an. Im Training geben die Kandidaten Vollgas, auch wenn sie dabei an ihre Grenzen kommen. Petra Arvela, Coach von Team Rot, macht ihren Schützlingen eine Ansage: "Wir geben nicht auf!" Immerhin will die gebürtige Finnin gegen ihren Konkurrenten Ramin Abtin gewinnen.

Doch das intensive Training hinterlässt bei so manchem Kandidaten heftige Spuren. Das verrät die Preview.

Im Clip: Preview - Trainieren bis zum Erbrechen

Schlagen Pati Training und Streit auf den Magen?

Pati aus Team Rot muss sich in der griechischen Hitze inmitten einer Trainingseinheit am Straßenrand übergeben. Ist es wirklich nur die Anstrengung, die bei der gelernten Friseurin Übelkeit verursacht? Unwahrscheinlich, denn sie sagt: "Das hat mich emotional so mitgenommen, dass es mir direkt auf den Magen geschlagen ist."

Die Preview lässt die wahren Gründe für Patis Erbrechen noch im Dunklen. Allerdings scheint es so, als hätte sich die 33-Jährige mit ihrer Teamkollegin Baksi gestritten. Diese erzählt Cindy im Zwiegespräch, dass Pati auf sie losgegangen wäre. Oha, was ist da bloß passiert?

Das erfährst du am Sonntag um 17:30 Uhr bei "The Biggest Loser" - natürlich wie immer in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: