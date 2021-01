Baksi und Pati geraten aneinander

Teamgeist sieht anders aus: Während es letzte Woche vor allem in Team Blau krachte, scheint in dieser Folge von "The Biggest Loser" 2021 in Team Rot der Haussegen schief zu hängen. Vor allem zwischen Baksi und Pati gibt es Spannungen. "Wir rackern, machen, machen – ich kann nicht mehr", sagt Baksi lautstark am Tisch im roten Team. Das scheint eine Anklage gegen Pati zu sein, denn die verteidigt sich: "Weder Trainingswettkampf noch Challenge habe ich ausgelassen. Was ist das Problem?"

Es scheint schon einiges vorgefallen zu sein, denn Baksi verkündet Pati: "Ich werde mit dir nicht mehr reden." Pati entzieht sich dem Ganzen und schüttet Melissa ihr Herz aus: „Will die mich verarschen, oder was? Ich hasse falsche Menschen!"

Über Baksi sagt Pati, die bereits beim Einzug mit Gianluca heftig aneinander geraten war: "Soll sie weiter fressen, soll sie halt rausfliegen und gut ist." Aber auch Baksi lässt kein gutes Haar an ihrer Teamkollegin: "Pati, die ist für mich ne Nullnummer", lautet ihr hartes Urteil.

Was ist zwischen den beiden vorgefallen? Und raufen sich die beiden Streithähne doch noch zusammen?

Im Clip: Baksi und Pati geraten aneinander

Übertreibt Pati es im Training?

Beim Trainingswettkampf auf dem Stepper rinnt bei den Kandidaten der Schweiß. Sie geben alles und feuern sich gegenseitig an. Doch nicht alle bekommen von ihren Teamkollegen Unterstützung. Pati hat sichtlich zu kämpfen. "Geht das mit deinem Knie?", fragt Coach Petra besorgt.

Schließlich kann Pati die Tränen nicht mehr zurückhalten. "Ich muss dich runternehmen", sagt Petra mitfühlend. Anschließend windet sich Pati, auf dem Boden sitzend, vor Schmerzen. Hat sie sich zu viel zugemutet?

"So viel Verstand muss jeder haben: Wenn mein Knie wehtut, gebe ich nicht Vollgas", kommentiert Baksi. Bringt sie irgendwann doch noch Mitgefühl für ihre Team-Kameradin auf?

Wie schwer ist Cindy verletzt?

Die Challenge hat es auch in Folge 5 von "The Biggest Loser" mal wieder in sich: Auf einer wackeligen Plattform im Meer versuchen die Kandidaten, sich gegenseitig umzustoßen. Jeweils einer aus dem Team tritt gegen einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus dem gegnerischen Team an.

Pati aus dem roten Team tritt gegen Cindy aus dem blauen Team an und befördert sie schließlich zu Boden. "Komm Cindy, steh auf!", feuert Coach Ramin seinen Schützling an. Aber Cindy bleibt liegen – es scheint, als habe sie starke Schmerzen. Pati wendet sich besorgt zu ihr. "Da ist irgendwas passiert", fürchtet Camp-Chefin Dr. Christine Theiss.

Ob Cindy wirklich ernsthaft verletzt ist, erfährst du am Sonntag um 17:30 Uhr bei "The Biggest Loser" - natürlich in SAT.1 und auf Joyn.

