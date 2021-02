"Es gab von einer Sekunde auf die andere einen riesen Knall!"

Die Kandidat:innen von "The Biggest Loser" befinden sich gerade mitten in der Challenge, als sich über ihnen ein heftiges Unwetter zusammenbraut. "Es gab von einer Sekunde auf die andere einen riesen Knall", erzählt Camp-Chefin Dr. Christine Theiss. Alle hätten nur noch "Weeeeeg!" geschrien. Verrät die Preview schon mehr? Schau am besten selbst.

Im Clip: Preview zu Folge 8

Was ist mit Jessica und Melissa?

Jessica und Melissa, die seit Folge 7 im Paarmodus als Team antreten, befinden sich während des Gewitters nicht bei ihren Mitstreiter:innen. Die beiden halten sich ganz oben in einem älteren Gebäude auf und werden nicht nur von Blitz und Donner, sondern auch von starken Überschwemmungen überrascht. Diese behindern den Weg nach unten.

Schaffen es die beiden Frauen noch zu den anderen? Und kann die Challenge nach dem Unwetter weitergehen? Das erfährst du am Sonntag um 17:35 Uhr bei "The Biggest Loser" in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: