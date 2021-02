Die "Lucky Loser" sind zurück

Überraschung! Kaum wiegten sich die Kandidat:innen von "The Biggest Loser" in Sicherheit, kommt neue Konkurrenz ins Camp auf Naxós. Nun ja, eigentlich ist die Konkurrenz nicht ganz so neu.

Es sind Carina, Verena, Baksi und Pati, die bei Marion Luck im Team "Lucky Loser" Bestleistungen erbrachten. So konnten die vier Frauen sich jeweils einen Platz bei "The Biggest Loser" zurück erkämpfen. Wie werden sich die Frauen schlagen? Bleiben sie weiter dabei oder müssen sie bald schon wieder die (endgültige) Heimreise antreten?

Im Clip: Preview zur nächsten Folge

Dr. Christine Theiss: "Ich war wirklich, wirklich entsetzt!"

Sorgt die Rückkehr der vier Frauen im Camp etwa für Konfliktpotenzial? Nicht unmöglich, doch die Preview verrät noch nicht allzu viel. Klar ist nur, dass Camp-Chefin Dr. Christine Theiss von so manchen Entwicklungen schockiert ist. Sie sagt: "Ich war wirklich, wirklich entsetzt!" Bei der Entscheidung mahnt sie die Kandidat:innen noch weiter: "Weder die beiden Trainer noch ich werden Hass und Intoleranz bei uns im Camp respektieren."

Was ist bloß passiert? Das erfährst du bei "The Biggest Loser" am Sonntag um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

