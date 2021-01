Die Kandidaten sind am Tiefpunkt angelangt

"Irgendwann konnte ich nicht mehr", macht Cindy aus Team Blau ihrem Frust nach dem Training Luft. Auch bei Gianluca scheint die Sporteinheit nicht wirklich gut gelaufen zu sein. Ramin fragt ihn kritisch: "Ist das wirklich das Beste, was geht bei dir?" Während der 22-Jährige glaubt, dass er alles gegeben hat, ist sein Coach davon nicht ganz überzeugt.

Doch nicht nur Team Blau hängt emotional und körperlich in den Seilen. Auch Petra Arvelas Schützlinge haben mit sich selbst zu kämpfen. "Die sagen immer, ich kann es. Aber ich kann es nicht", schüttet Baksi der gebürtigen Finnin ihr Herz aus. Kann Petra die Bayerin wieder motivieren?

Im Clip: Preview - Die Schmerzen sitzen tief

Ramin Abtin ist enttäuscht

Der Frust der Kandidaten scheint Ramin langsam zu belasten. In der Vorschau ist zu sehen, dass der Coach sein Team zum Gespräch bittet. "Ich geh jetzt heim, ich gehe über die Waage, ich habe keinen Bock mehr", wiederholt der enttäuschte 48-Jährige nur ein paar ihrer Aussagen der letzten Wochen.

Chanté widerspricht vehement: "Das habe ich doch nie gesagt!" Das lässt der Ex-Kickbox-Weltmeister nicht gelten. Er ist wütend und macht den Kandidaten klar: "Dann gehe ich! Dann lasse ich euch stehen. Dann gehe ich!"

Was meinst du? Wirft Ramin bei "The Biggest Loser" tatsächlich das Handtuch? Das erfährst du am Sonntag um 17:35 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

