Das sind die Kandidaten aus Team Rot

Die gebürtige Finnin Petra Arvela ist seit Staffel 11 dabei und holte sich zusammen mit ihrem Kandidaten Daniel direkt den Sieg bei "The Biggest Loser". Kann einer ihrer Kandidaten in die Fußstapfen des Fahrlehrers treten? Diese neun Teilnehmer sind noch dabei und werden von Petra in Team Rot gecoacht:

Das sind die Kandidaten aus Team Blau

Ramin Abtin ist bei "The Biggest Loser" ein alter Hase. Seit Staffel 5 treibt er seine Kandidaten zu Höchstleistungen an. Gelingt dem Ex-Kickbox-Weltmeister die Revanche gegen Petra? Kann sich einer seiner Kandidaten den Sieg und das Preisgeld schnappen? Diese neun Teilnehmer treten für Team Blau an:

Wie werden sich die Kandidaten in den zwei Teams entwickeln? Wer verliert die meisten Kilos? Das erfährst du bei "The Biggest Loser" - immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

