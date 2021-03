Enttäuschendes Ergebnis

Eigentlich lief es in dieser Woche bei "The Biggest Loser" für Carina und Verena ganz gut. Eigentlich. Auf der Waage zeigt sich für die beiden Frauen aus dem Team "Lucky Loser" leider ein anderes Ergebnis.

Während Carina immerhin 1,1 Kilogramm abnehmen konnte, schafft Verena nur 0,1 Kilo. Andere Kandidat:innen wie Gianluca, Ole oder Sonja können nach der anstrengenden Woche einen deutlich höheren Gewichtsverlust verbuchen. Damit landen die Frauen zusammen unter der gelben Linie und müssen die Show verlassen.

Im Clip: Hammer-Ergebnisse für Gianluca und Ole

Nicht zum ersten Mal raus

Für Carina und Verena ist es nicht das erste Mal, dass sie bei "The Biggest Loser" ausscheiden. Carina musste bereits in Folge 2 gehen, Verena in Folge 7. Doch die Frauen kämpften und schafften es im Team "Lucky Loser" mit Trainerin Marion Luck, wieder ins Camp auf Naxós zurück zu kehren. In Folge 11 ist es nun endgültig vorbei.

"Anscheinend klappt es daheim besser als im Camp", schlussfolgert die 31-jährige Carina. Wie Postzustellerin Verena ist sie sehr enttäuscht, dass ihre Reise bei "The Biggest Loser" 2021 vorbei ist.

Wie geht es mit den anderen Kandidat:innen weiter? Wer kann sich den Sieg bei "The Biggest Loser" schnappen? Das erfährst du immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

