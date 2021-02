Pati und Cindy sind bei "The Biggest Loser" raus

Nachdem Paare wie Gianluca und Ole oder Luca und Sonja beim Wiegen am Ende von Folge 8 wieder ablieferten, ist für Pati und Cindy schnell klar, dass es eng wird. Tatsächlich landen die 33-jährige Pati aus Team Rot und die 24-jährige Cindy aus Team Blau unter der gelben Linie. Sie scheiden bei "The Biggest Loser" 2021 in Folge 8 aus.

Im Clip: Wo liegen die Grenzen des Partners?

Sind Wassereinlagerungen der Grund für das Aus?

Altenpflegerin Cindy verlor in dieser Woche nur 2,2 Kilogramm. Insgesamt hat sie bei "The Biggest Loser" damit 23,7 Kilogramm abgenommen. Allerdings startete die 24-Jährige auch als schwerste weibliche Kandidatin ins Camp auf Naxós. Den Grund dafür, warum das Gewicht so langsam nach unten geht, sehen sowohl Cindy selbst als auch ihr Coach Ramin Abtin in ihren Wassereinlagerungen.

So bemerkte Ramin in der vergangenen Woche noch mehr Anstrengung und Motivation von Cindy - doch ihr Körper stand ihr im Weg. Auch die 1,8 Kilo von Pati, die mittlerweile die leichteste Kandidatin ist, konnten die geringe prozentuale Abnahme nicht ausgleichen.

Pati bekommt eine zweite Chance

Kaum ist Pati ausgeschieden, kann sie auch schon wieder zu "The Biggest Loser" zurückkehren. Marion Luck, die Trainerin des Teams "Lucky Loser", schickt von fünf ausgeschiedenen Kandidat:innen vier wieder zurück ins Camp. Wer zu den glücklichen Teilnehmer:innen gehört, entscheidet die prozentuale Gesamtabnahme seit dem Staffelstart.

Cindy und Pati treten gegen Carina, Verena und Baksi an. Da Cindy im Vergleich zu den anderen Frauen am wenigsten abgenommen hat, ist es für sie nun endgültig vorbei. Im Gegensatz dazu erkämpft sich die gelernte Friseurin Pati einen Platz und darf wieder mit um den Sieg und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro kämpfen. Doch auch ihre ungeliebte Konkurrentin Baksi ist zurück in der Show. Führt das noch zu Konflikten?

All das siehst du nächsten Sonntag um 17:35 Uhr bei "The Biggest Loser" in SAT.1 und auf Joyn.

