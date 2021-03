Der Tag im "The Biggest Loser"-Camp steht unter dem Motto "Motivation im neuen Alltag". Und dazu bittet Campchefin Christine Theiss schließlich zu Tisch. Darauf verteilt: die ehemaligen Lieblings-"Sünden" der Kandidatinnen, Burger, Gummibärchen, Chips und vieles mehr. Doch kann eine Portion Pommes (312 kcal), eine Bratwurst mit Senf (235 kcal), der Burger (833 kcal) oder eine Portion Gummibärchen (343 kcal) sie nach vielen Wochen im Camp noch locken?

Der Versuchung nachzugeben, wird belohnt

Die Regeln der Versuchung: Jede:r darf so viel essen oder trinken, wie sie oder er will – sieht dabei aber nicht, was der Gegner auf der anderen Seite der Trennwand in der Mitte des Tisches macht. Wer die meisten Kalorien zu sich nimmt, würde Immunität erhalten, die den sicheren Einzug ins Viertelfinale bedeutet.

Dr. Christine Theiss erklärt den Gedanken dahinter: "Letztendlich zeigt die Versuchung, ob unsere Kandidaten in den letzten Wochen wirklich schon gelernt haben zu widerstehen. Aber auch, ob sie so viel Selbstbewusstsein aufgebaut haben, dass sie ihrer eigenen Leistung vertrauen."

Der erste Eindruck: lecker!

Gianluca hat sofort das Gyros (240 kcal) im Blick: "Das ist einfach lecker, man hätte sich darin so wälzen können: Schokolädchen hier, Gyros da..." Und Melissa denkt beim ersten Anblick: "Oh mein Gott, Pommes mit Mayo!" Denn genau darauf hatte sie ein paar Tage zuvor Appetit gehabt. Bennys größte Favoriten wären Burger und Pommes. Toni reizen vor allem die Käseflips. Er gesteht: "Ich bin ein Käse-Fetischist."

Auch verlockend: die Immunität

Aber nicht nur die Leckereien auf dem Tisch, auch die damit verbundene Aussicht auf Immunität und der damit verbundene sichere Einzug ins Viertelfinale sind für viele Kandidat:innen reizvoll. Sonja überlegt, weil es diese Woche ganz schön eng für sie werden könnte. Auch Verena denkt darüber nach, taktisch vorzugehen und zu futtern. Riskant, wie Toni weiß: "Wenn einer mehr isst als du, hast du’s umsonst gegessen."

Im Clip: Verschafft sich Melissa Immunität?

Melissas akustische Täuschung

Melissa versucht, ihre Tisch-Gegnerin in die Irre zu führen. Lautstark schiebt sie Teller hin und her und zerbröselt Chips, als würde sie sie essen. Auch wenn Jessica ihr glaubt: Sie bleibt eisern und greift selbst nicht zu. "Melissa hat mich schon gut an der Nase rumgeführt, grinst sie hinterher.

Die Kandidaten bleiben alle stark!

Doch so stark die Versuchung auch ist - die Kandidat:innen sind stärker! Das Fazit von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss: "Dass bei dieser Versuchung kein Kandidat nachgegeben hat, das hat mich wirklich stolz gemacht. Jetzt stehen hier Menschen vor mir, die wissen, was sie wollen, die ein klares Ziel haben und auch auf Dinge verzichten können für ihr neues Leben."

Bitter für Benny: Er hat auch deswegen nichts getrunken oder gegessen, weil er Toni nicht unter die gelbe Linie befördern wollte. Stattdessen war er jedoch dann derjenige, der diese Woche das Camp verlassen musste.

Wie geht es weiter mit den Kandidaten? Das erfährst du bei "The Biggest Loser" am Sonntag um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

