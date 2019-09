"The Biggest Loser" geht in die nächste Runde! Staffel 11 bringt nicht nur frische Kandidaten mit, die sich wohl der größten Herausforderung ihres Lebens stellen, sondern auch einen neuen weiblichen Coach.

"The Biggest Loser" Staffel 11: Neuer Drehort auf Naxos

Seit 2012 wurde in Andalusien gedreht, so auch die Jubiläumsstaffel von " The Biggest Loser" im letzten Jahr. Darin sagten die Kandidaten sogar in einem Luxus-Camp ihren Kilos den Kampf an. Schließlich setzte sich Mario mit einem spektakulären Abnehmergebnis durch und wurde der Gewinner von 2019. Er nahm ganze 101,4 Kilogramm ab und halbierte damit quasi sein Körpergewicht.

Dieses Jahr geht es für die Titelanwärter auf die griechische Insel Naxos, wo sie nicht nur alles über eine gesunde Ernährung lernen, sondern auch ordentlich sporteln und sich zahlreichen Aufgaben und Herausforderungen stellen.

Petra Arvela: Der neue weibliche Coach

Coach Ramin Abtin und Camp-Chefin Dr. Christine Theiss bekommen eine wahre Powerfrau an die Seite gestellt: Petra Arvela übernimmt die wichtige Aufgabe, die Kandidaten zu motivieren und sie bei der Umsetzung ihrer Ziele zu unterstützen.

Petra Arvela ist lizensierte Personal Trainerin. Sie hilft Abnehmwilligen dabei, ihre Ziele umzusetzen und kennt sich sowohl mit Fettabbau als auch mit Muskelaufbau aus. Zudem hilft sie ihren Kunden dabei, einen gesünderen Lebensstil anzunehmen. Ihr Motto: "Sei stärker als deine stärkste Ausrede!"